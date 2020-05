Neustadt/Evensen

In diesem Frühjahr hat die 23-jährige Neustädterin Lara Güner ihre Ausbildung an der Akademie für Mode und Design Hannover (Fahmoda) abgeschlossen. Für ihre Abschlusskollektion – die sie „Die Dada“ genannt hat, weil sie sich an der Philosophie der Dadaisten orientiert – war die ganze Familie im Einsatz. „Sie hat mich nach Kräften unterstützt“, sagt Modedesignerin Güner.

Großmutter bringt sich das Häkeln bei

Kreatives Arbeiten liegt bei ihr in der Familie. Vor allem Oma Beate war für Lara Güner ein großes Vorbild. „Mein Vater Ergin war noch ein Kleinkind, als meine Oma schwer lungenkrank wurde und für ein halbes Jahr ins Bad Rehburger Sanatorium in Quarantäne musste“, erzählt Güner. Da sich in der Nähe des Sanatoriums ein Handarbeitsgeschäft befand, konnte sich die Großmutter mit Wolle, Häkelnadeln und Anleitungen eindecken. Tag für Tag entwickelte sie inmitten der Rehburger Berge ihr Handarbeitsgeschick.

Auch der Sohn folgte seiner kreativen Neigung und studierte visuelle Kommunikation in Göttingen. Heute sitzt er in der Geschäftsleitung einer Agentur, die Ausstellungen konzipiert. Auch deshalb ist es für Laras Vater Ergin Ehrensache, die Kollektionen seiner Tochter wie „Tinsel and Glitter“ oder die Abschlusskollektion zum Thema Dadaismus fotografisch in Szene zu setzen.

Laras Mutter Anke sucht derweil im Neustädter Ortsteil Evensen nach attraktiven Hintergründen für die Aufnahmen. Und auch der Großvater hilft, wo er kann, und stellt beispielsweise seinen Schimmel für ein Modeshooting zur Verfügung.

Diese Kopfbedeckung ist Teil von Lara Güners Abschlusskollektion. Quelle: Ergin Güner

Dadaismus ist Inspiration für Kollektion

Auch in der Umsetzung ihrer Entwürfe kann sich Designerin Güner auf ihre Familie verlassen. Ihre Abschlusskollektion ist inspiriert von dem hannoverschen Künstler Kurt Schwitter. Sie zeigt einen Mix aus Material und Farben, geknüpfte Teile und viel Strick. „Meine Mutter ist kreativ und geschickt im Umgang mit Wolle und Garn. Für den Mantel meiner Abschlusskollektion übernahm sie die umfangreichen Knüpfarbeiten. Das war ein zeitaufwendiger Einsatz, der eine Menge Geduld und Sorgfalt erforderte“, sagt sie. Oma Beate strickte die Ärmel zum geknüpften Mantel.

Das Knüpfen des Mantels fordert Geduld und Sorgfalt. Lara Güners Mutter hat sich der aufwendigen Entwurfsrealisierung erfolgreich gestellt. Quelle: Ergin Güner

In einem Katalog sind alle Modelle zu sehen. Als Erinnerung hat jede der Helferinnen ein für sie gewidmetes Exemplar erhalten. Nach ihrer erfolgreichen Präsentation arbeitet die Modeschöpferin aktuell in einem hannoverschen Conzept-Store. Der war wegen der Corona-Pandemie ein paar Wochen geschlossen. Aber das konnte Güner mit Fassung tragen. Sie nutzte die Zeit für neue Entwürfe und weiß durch die Biografie ihrer Oma Beate: „Eine ungeplante Auszeit kann Raum für Kreativität und Entwicklung bieten.“

Zur Galerie Maßschneiderin und Fahmoda-Absolventin Lara Güner hat verschiedene Kollektionen entwickelt. Bei der Herstellung der Abschlussarbeiten haben Mama und Oma geholfen, Papa Ergin hat für den Katalog fotografiert.

Von Patricia Chadde