Ihr freundliches Lächeln ist Katharina Grządziels Geschäft. Der lebensfrohe Ausdruck der Neustädterin lockt Touristen an die Ostsee, animiert Drogerie-Besucher zum Brillenkauf und begeistert Zuschauer des Shopping-Kanals für die neueste Kollektion. Das Model führt kein Buch darüber, auf wie vielen Werbeprospekten, Mode-Magazinen oder Plakatwänden sie bereits zu sehen war – es waren viele. Die 33-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren erfolgreich in ihrem zweiten Beruf. Zusätzlich arbeitet sie täglich im strategisch operativen Bereich einer großen Krankenkasse. Und seit acht Monaten bereitet sie sich außerdem auf ihre neueste Rolle vor, sie wird zum ersten Mal Mutter. „Ich habe nicht so viele Leben, wie ich gern hätte“, sagt Grządziel, natürlich mit einem Lächeln. Wir haben das ambitionierte Model in seinem Haus in den Parkwiesen besucht. Hier findet Grządziel den Ausgleich, den ihr abwechslungsreiches Leben verlangt. Wie passt das zusammen: die glamouröse Modelwelt und das beschauliche Neustadt?

Kuchen ist wichtiger als Karriere

„Es kam mir nie in den Sinn wegzuziehen“, sagt Grządziel und legt ein appetitliches Stückchen Walnusskuchen auf ihren Teller. Eine Berliner Model-Agentur hatte einmal darauf bestanden, dass sie jede Woche vorbeikommt, um ihre aktuellen Maße zu nehmen. Mit dem Kuchen wäre es dann vorbei gewesen – für Grządziel keine Option. Sie sagte der Agentur ab. „Ich war immer sportlich, aber habe nie eine Diät gemacht. Ich esse einfach zu gerne“, sagt sie. Die kleine Episode zeigt, wo Grządziel die Grenze zieht zwischen Modelkarriere und dem übrigen Leben. Den einen Tag steht sie für ein Musikvideo der kanadische Trash-Metal-Band Annihilator vor der Kamera, den nächsten Tag geht sie pünktlich in ihr Büro bei der Krankenkasse. Sie dreht bei Minusgraden einen kuriosen Werbeclip mit Laubbläsern und genießt anschließend den Neustädter Garten. „In meiner Brust schlagen schon immer zwei Herzen. Aber am Ende bin ich sehr sicherheitsorientiert“, sagt sie.

Ein sicherer Hafen

Ihr Anker ist der Heimathafen in den Parkwiesen. Dort läuft auf der sonnigen Terrasse gedämpfte Loungemusik. Die Gastgeberin stellt eine Karaffe kühles Wasser auf den Tisch, attraktiv angerichtet mit einem Spieß Zitrone und Kräutern darin. Sehr instagram-tauglich. Eigentlich könnte man alles, was Katharina Grządziel macht, direkt fotografieren und in einem Magazin abdrucken – so fotogen ist ihr Auftritt, selbst in Hausschuhen. Die Gartenszene für den Sommerprospekt des Möbelhauses, Grządziel im Hauseingang lehnend als perfekte Werbung für ein Neubauviertel. Vielleicht ist es die Berufserfahrung, die sich auch im Alltag widerspiegelt, vielleicht ist es der Typ Frau, den Grządziel verkörpert und für den sie besonders gerne engagiert wird. „Agenturen suchen meist das natürliche liebe Mädchen von nebenan“, erzählt sie.

Dass sie sich dieser Rolle sehr bewusst ist, zeigt ein Blick in das Internet. Dort finden sich unter dem echten Namen kaum Treffer. Weder auf Instagram noch bei Facebook verwendet sie den. Katharina Grządziel trennt ihre private und öffentliche Person, spätestens seit mit dem Erfolg die ersten dubiosen Anfragen aufliefen. „Das war beängstigend“, erzählt sie. Eine Schattenseite des Geschäfts.

Baby-Reveal im Shopping-Kanal

Seit rund fünf Jahren ist Grządziel regelmäßig bei dem in Hannover produzierten Shopping-Sender Channel21 zu sehen, als gefragtes Model für viele Zwecke. Das Engagement erweist sich als praktisch in der Schwangerschaft. „Meine Oma in Polen kann so dem Baby am Fernseher beim Wachsen zusehen“, erzählt sie. Sogar, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, konnten die Zuschauer dort jüngst erfahren. Der schillernde Moderator Christian Materne verriet das Geschlecht seiner Models in einer Livesendung. Es ist ein abwechslungsreiches Leben, das Grządziel sich zwischen Studio, Büro und Neustadt aufgebaut hat. Hätte sie doch nur noch mehr Zeit. „Ich hatte überlegt Schauspielerin, Wedding Planerin oder Mami-Bloggerin zu werden. Aber ich habe eben nur ein Leben“, sagt sie und lächelt.

Von Mario Moers