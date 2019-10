Neustadt

Die Zeiten von Trafos sind längst vorbei: Das hat sich bei der Ausstellung des Modelleisenbahn-Clubs Neustadt (MEC) mit einer Märklin HO Spur gezeigt. Die Mitglieder haben ihre rund 50 Quadratmeter große Anlage präsentiert, auf der die Züge digital via Tablet, Laptop oder Smartphone gesteuert werden. Das begeistert auch die Jugend. So wie Fabian Borchers, der die Autos, Busse und Lastwagen auf der Anlage bewegt oder das Licht anschaltet. „Das ist im Hintergrund viel Arbeit wegen der Programmierung“, sagt er. Es gibt sogar eine Baustelle auf der Anlage, an der der Verkehr mit Ampeln einspurig vorbeigeleitet wird.

Waggons kommen aus dem 3-D-Drucker

„Die Autos erkennen sich über Dioden. Sie halten an oder fahren weiter“, erläutert Florian Wassmann. Auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kann geregelt werden. Dass neueste Technik bei den Modelleisenbahnern Einzug gehalten hat, zeigt der leuchtende Zug, dessen Waggons aus dem 3D-Drucker stammen. Die LED-Lämpchen leuchteten in allen Regenbogenfarben. Der Zug zog die Blicke der mehr als 800 Besucher auf sich. Geschaffen hat den Zug Patrick Köhler. Er veranschaulicht die Technik und hat auch ein Knopfmodul hergestellt. Wenn er den Knopf drückt, hebt ein kleiner Hubschrauber ab.

Hobby ist kreativ und entspannt

„Nächstes Jahr werden wir zwei oder drei mehr einbauen“, sagt Köhler. Vor allem die Kinder wollten Lichter, Geräusche und Bewegung. Diese könne man vor allem mit Technik begeistern, sagt MEC-Vorsitzender Winfried Kempe. „Das haben auch die Hersteller bemerkt und geben vermehrt günstigere Anfängerkästen heraus“, so Kempe weiter. Er ist sich mit Wassmann einig, dass es nur wenige Hobbys gibt, die so kreativ und entspannend sind wie Modelleisenbahnen. „Gleisbau, Landschaften planen und bauen, Elektronik und Technik faszinieren“, betont Kempe.

Bürgermeister tauft eine S-Bahn

Sogar eine Zugtaufe gab es am Sonnabend. Ortsbürgermeister Johannes Laub taufte ein S-Bahn-Modell auf den Namen Neustadt am Rübenberge. Der reale Zug fährt bereits seit zehn Jahren durch die Lande. Laub übernahm die Patenschaft für die Bahn, die mit einem Zuschuss des Ortsrates realisiert werden konnte. „Es gibt immer etwas zu tun, wir haben immer neue Projekte“, sagt Kempe. Seit drei Jahren bauen die Modelleisenbahner an ihrer Nebenbahn, wo ein Schattenbahnhof entsteht. Auch Neustädter Gebäude wie der Bahnhof und die Maschinenfabrik Schlüter sind zu sehen. „Die Anlage ist ein Traum“, sagte Thomas Müller nach dem Besuch der Ausstellung.

Interessierte sind stets willkommen

Der MEC besteht seit 1997. Aus anfangs zwölf Mitgliedern sind inzwischen 110 geworden, davon rund ein Drittel Jugendliche. Seit 2004 nutzen die Modelleisenbahner eine ehemalige Industriehalle als Domizil. Einen Teil der Miete bringt der Club damit auf, Waggons und Loks mit den Logos von Neustädter Firmen zu versehen.

Interessierte sind donnerstags ab 19 Uhr in der Siemensstraße 16 willkommen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.mec-neustadt.de.

Zur Galerie Kleine Züge, große Wirkung: Mehr als 800 Besucher haben sich bei der Ausstellung des Modelleisenbahn-Clubs Neustadt die Anlagen des Vereins angesehen. Diese werden digital gesteuert.

Von Anke Lütjens