Neustadt

Stets gefordert, selten gebaut. So lässt sich das Dilemma des Sozialen Wohnungsbaus in Deutschland auf den Punkt bringen. Auch in Neustadt tun sich Investoren und Bauherren schwer, die vor Jahren vom Rat beschlossenen Mindestquoten für bezahlbaren Wohnraum in den Neubaugebieten umzusetzen. Daran ändern auch öffentliche Förderprogramme nicht viel. Ein Umstand, den Bauunternehmer Dirk Wilhelm Rahlfs aus Neustadt als Chance versteht. Gemeinsam mit Partnern aus der Immobilienbranche und einem britischen Special Effects Experten hat er ein Start-Up gegründet, das sozial geförderte Mehrfamilienhäuser in Serie produziert. Modulab heißt das in Hamburg ansässige Unternehmen, das mit Bausteinen aus dem Start-Up-Labor den vernachlässigten Markt für sozial geförderten Wohnungsbau angreifen will. „Es schreien viele danach, aber der Markt wird trotzdem nicht beackert“, sagt Rahlfs.

An Förderkulisse angepasst

Das Modulab-Konzept sieht so aus: Eine eigen-entwickelte Software soll die Planung im Vorfeld vereinfachen und perfekt auf die Förderkulissen des jeweiligen Bundeslandes abstimmen. Anschließend produziert ein eigenes Werk in Polen Module, die soweit vorgefertigt sind, dass sogar die Küche und der Internetanschluss schon installiert sind, bevor die Module auf der Baustelle zu einem Haus zusammengesteckt werden. „Unser Vorfertigungsgrad liegt bei bis zu 90 Prozent“, erklärt Rahlfs.

Im Neubaugebiet an der Siemensstraße wird gerade das erste serienreife Modulab-Mehrfamilienhaus zusammengesetzt. 15 Wohnungen finden darin Platz. Staatlich subventioniert darf die Nettokaltmiete dort 5,60 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen. Im Gegenzug für die Förderung verpflichten sich die Eigentümer, nur an Menschen zu vermieten, die als Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind. Auf den ersten Blick unscheinbar, birgt das Vorhaben zahlreiche Innovationen, von denen sich die Bauherren nicht weniger als den dringend benötigten Anschub des Sozialen Wohnungsbaus versprechen.

Die Modulab-Macher auf der Baustelle in Neustadt: Pete Farrer (von links) und die beiden Geschäftsführer Philipp Koether und Dirk Wilhelm Rahlfs. Quelle: Mario Moers

„Wie Lego-Steine“

„Wir sind wie Männer, die mit großen Lego-Steinen hantieren“, erklärt Philipp Koether, neben Rahlfs ebenfalls Modulab-Geschäftsführer. Man spürt bei allen Beteiligten die Begeisterung für das Projekt, dessen Name bereits den experimentellen Charakter deutlich macht. „Wir könnten zum jetzigen Zeitpunkt etwa zwölf solcher Objekte im Jahr produzieren“, betont Rahlfs und meint damit auch die Serienreife der vor drei Jahren gestarteten Unternehmung. Deren Herzstück ist eine Software, in die man die Grundstücksgröße und den Standort eingibt. Nach wenigen Clicks spuckt der Rechner dann die förderfähigen Entwürfe aus.

Pete Farrer demonstriert die eigenentwickelte Modulab-Software, mit der sich im Baustein-System am Rechner Häuser entsprechend der jeweiligen Förderrichtlinien der Bundesländer planen lassen. Quelle: Mario Moers

Die technische Seite betreut der Engländer Pete Farrer. Dessen Profil in der Filmdatenbank IMDB weist ihn unter anderem als mehrfach Nominierten für den renommierten Emmy aus. Der technikbegeisterte Brite ergänzt das Team um die Immobilien-Profis Rahlfs und Koether. Wenn die drei an der Siemensstraße ihre Vision schildern, liefern sie auch im fortgeschrittenen Alter einen energiegeladenen „Pitch“, der in jeder „Höhle der Löwen“ die Investoren einnehmen würde. Kosteneinsparungen, technischer Vorsprung und dazu sozialer Mehrwert sind attraktive Verkaufsargumente. „Wir gehen davon aus, dass wir gegenüber den Mitbewerbern 10 bis 15 Prozent einsparen“, schätzt Rahlfs die wirtschaftlichen Vorteile der fortgeschritten-digitalisierten Produktion.

Der Vorfertigungsgrad der in Polen produzierten Module beträgt bis zu 90 Prozent. Sogar die Elektrik, samt Glasfaserleitungen, und die Küche sind vorinstalliert in Neustadt angeliefert worden. Quelle: Mario Moers

In Deutschland hat sich die Zahl der Sozialwohnungen nach einer Statistik des Bundestags seit 2007 beinahe halbiert. In Niedersachsen ist sie von 2012 auf 2020 um 37 Prozent geschrumpft. Der Bedarf nach günstigen Mehrfamilienhäusern ist riesig. Schon im Sommer wird sich zeigen, ob eine Antwort auf diese drängende Frage unserer Zeit in Neustadt steht. Ab August soll die Vermietung des Modulab-Baus beginnen.

Eindrücke des ersten Prototypen der Modulab „M-Serie“, er steht wie das Werk in Polen. Quelle: privat

Von Mario Moers