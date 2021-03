Mardorf

Die Dorfgemeinschaft Mardorf ruft zum Müllsammeln auf: Beim Umwelttag befreien möglichst viele Helfer das Dorf und umliegende Wiesen von Müll und Unrat. Um der aktuellen Corona-Situation gerecht zu werden, hat sich die Dorfgemeinschaft ein Konzept überlegt, wie sie die Aktion regelkonform durchführen kann. So wird etwa aus dem Umwelttag fast eine Umweltwoche: von Sonnabend, 20. März, bis Freitag, 26. März. Die Dorfgemeinschaft hofft trotz Corona auf rege Teilnahme. „Mardorf soll genauso sauber werden wie in den letzten Jahren“, sagt der Vorsitzende Burkhard Görth.

Helfer sammeln in Eigenregie

„Die Helfer ziehen – unter Beachtung der Corona-Regeln – in Eigenregie los“, erklärt Merle Struckmann von der Dorfgemeinschaft das Konzept. Startpunkt sei die Infotafel neben dem Heimatmuseum am Aloys-Bunge-Platz. Hier lägen Müllsäcke bereit, auf dem ausliegenden Ortsplan sollten Helfer die jeweils abgesuchte Wege markieren. „Damit nichts mehrfach abgesucht wird“, so Struckmann. Helfer sollten eine Warnweste tragen, Autofahrer entsprechend vorsichtig fahren. Auf eine Tradition müssen die Teilnehmer allerdings in diesem Jahr doch verzichten: Die Erbsensuppe zum Abschluss der Aktion.

Sammelpunkt ist der Schützenplatz

Die gefüllten Säcke bringen die Helferinnen und Helfer zum Schützenplatz, Walter-Langhorst-Platz, wo sie am Sonnabend, 27. März, abgeholt werden. Wenn Sperrmüll gefunden wird, ist dieser nicht zum Schützenplatz zu bringen, stattdessen sollte die Dorfgemeinschaft per E-Mail an dorfgemeinschaft@mardorf.de oder unter Telefon (0157) 71533041 kontaktiert werden. „Alternativ ist auch der Mängelmelder der Stadt eine Möglichkeit“, sagt Struckmann.

Von Alexander Plöger