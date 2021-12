Bordenau

Die Murmelbahnen und Flipper von Ortwin Grüttner sind aus Holz und kommen ganz ohne Motor und Elektronik aus – dennoch sorgen sie für jede Menge Spaß bei Bordenaus Grundschülerinnen und -schülern. Rund 70 Gefällestrecken und Flipper nennt der Murmiland-Erfinder sein Eigen. Jede ist ein kleines Kunstwerk. 17 Exponate hatte er in die Turnhalle der Grundschule Bordenau zum Spielen mitgebracht. „Wir freuen uns, den Kindern dieses Angebot machen zu können. Gerade in einer Zeit in der sonst soviel ausfallen muss“, sagt Barbara Siafakas. Die Lehrerin koordinierte an diesem Vormittag die sechs Schulklassen mit rund 100 Schülerinnen und Schülern.

Zur Galerie 17 selbstgebaute Murmelbahnen und Flipper hat Ortwin Grüttner in der Grundschule Bordenau aufgestellt. Die jungen Besucher haben die Glaskugeln mit viel Spaß rollen lassen.

Mentor-Lesehelfer spenden ihren Gewinn

Werner Schmidt, Ingrid Schilk, Waltraut Nagel und Rosemarie Nienstedt haben den Besuch ermöglicht. Sie sind Lesehelfer an der Grundschule und haben für ihren Einsatz im Frühjahr den Förderpreis der Stiftung Bordenau bekommen. „Das Geld haben wir gerne für diese Aktion gespendet“, sagt Schmidt.

Ingrid Schilk (von links) Werner Schmidt, Rosemarie Nienstedt und Waltraut Nagel (vorn) haben ihren Gewinn gespendet. Quelle: Mirko Bartels

Die Kinder hatten in jedem Fall jede Menge Freude mit den klackenden Kugeln, die sich nur mithilfe der Schwerkraft durch Labyrinthe von Gängen über Wasserräder und Treppen bewegten.

Von Mirko Bartels