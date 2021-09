Neustadt

Zwei neue, raumhohe Vitrinen schmücken das Erdgeschoss im Museum zur Stadtgeschichte. Sie bieten nicht nur Platz, um Ausstellungsstücke wirkungsvoll zu präsentieren, sondern lösen auch ein Klimaproblem in dem denkmalgeschützten alten Schulgebäude.

In der Wand zu dem schmalen Gang, der das Museum vom Haus der Kirche nebenan trennt, waren lange Zeit zwei frühere Fensternischen lediglich mehr oder weniger provisorisch zugemauert. Das hatte zur Folge, dass es zog, Feuchtigkeit eindrang und die Fachwerk-Substanz litt. Nun hat die Stadt Nägel mit Köpfen gemacht: Architekt Rüdiger Peglow und Dirk Neumeister vom Fachdienst Immobilien der Stadt haben die Vitrinen so in das Gebäude eingefügt und mit Dämmung versehen, dass die alten Probleme behoben sind. Nun wirkt der Ausstellungsraum nicht nur größer und heller, auch das Raumklima ist spürbar besser geworden.

Dokumente zur Postgeschichte

Den Ausstellungsplatz nutzt das Museumsteam um den Vereinsvorsitzenden Hans-Erich Hergt für zwei Themen. Zur Geschichte der Post in Neustadt hat der inzwischen verstorbene, ehemalige Postmeister Wolfgang Simon zahlreiche Bilder und andere Dokumente gesammelt. Der alte Posthof (heute: Klamotte/Ernstings Family/Restaurant La Fortuna) war mal eine Ausspannstation, in der Postkutscher ihre Pferde wechseln konnten.

Später war das Postamt an der Wunstorfer Straße untergebracht – doch auch jenes Gebäude ist inzwischen abgerissen. In Kürze wird die Halle An der Eisenbahn folgen, in der zuletzt das VHS-Möbellager untergebracht war – auch sie war mal Poststandort.

Kleine Sammlung zu Gerhard von Scharnhorst

Die Vitrine nebenan hat Hergt Gerhard von Scharnhorst (1755 – 1813) gewidmet. Der preußische Heeresreformer, der in Bordenau geboren wurde, ist im Raum ohnehin sehr präsent: Der Museumsverein hat sich vor einigen Jahren das überlebensgroße Gipsvorbild für die Bronzebüste vorm Bordenauer Gut Scharnhorst gesichert, das zuvor in der Kaserne in Langendamm gestanden hatte. Mit einem Ölporträt des Generals, Dokumenten und historischen Waffen ist der Platz nun gut gefüllt.

Als besonderes Stück zeigt Hergt noch ein Diorama mit Zinnsoldaten, das er selbst einmal gebastelt hat. Es zeigt die Schlacht bei Großgörschen im Mai 1813, in der Scharnhorst eine Schussverletzung am Knie erlitt. Ende Juni starb er auf dem Weg nach Wien, weil die Wunde nicht ausreichend behandelt worden war.

Ein Zinnfiguren-Diorama, das Hans-Erich Hergt gebaut hat, zeigt die Schlacht bei Großgörschen 1813, während der Gerhard von Scharnhorst verletzt wurde. Quelle: Kathrin Götze

„Toll, wie hier unsere Ursprünge, unsere Geschichte bewahrt werden“, schwärmte Architekt Peglow, dem beim Gang durchs Museum allerhand weitere Ideen kamen. „Da hinten könnte ein Café entstehen, oben noch ein Leseraum“, sagte er. Bisher erschließe sich das Museum vor allem dann, wenn ein Mitglied des Trägervereins die Geschichten zu all den Exponaten erzähle. „Ich fände es gut, wenn wir auch virtuelle Führungen vorbereiten würden“, sagte Peglow. Doch Hergt winkte ab: „So lange ich das hier mache, wird das nicht passieren.“

Von Kathrin Götze