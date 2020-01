Neustadt

Ein Urgestein der Weltmusik spielt am Sonnabend, 1. Februar, von 20 Uhr an im Schloss Landestrost: Die Dissidenten, vom namhaften „ Rolling Stone“-Magazin als „Godfathers of Worldbeat” bezeichnet, starten ihre Jubiläumstour mit einem Unplugged-Konzert in Neustadt.

Musik als Völkerverständigung

Die Gruppe blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Im Jahr 1980 aus der Band Embryo hervorgegangen, nahmen die Gründungsmitglieder Uve Müllrich, Marlon Klein und Friedo Josch ihr Debütalbum einst in Indien auf. Anschließend tourten die Dissidenten durch Asien, Arabien und Nordafrika.

Wenige Jahre nach ihrer Gründung feierte die Band mit Hits wie „Fata Morgana“ große internationale Erfolge und erreichte Platz eins der Independent-Charts. Auftritte auf den bekannten Glastonbury- und Roskilde-Festivals machten die Gruppe einem Millionenpublikum bekannt. Für ihren jahrelangen Beitrag zur Völkerverständigung durch Musik wurden die Dissidenten 2012 mit dem Niedersächsischen Friedensmusikpreis ausgezeichnet.

Eine musikalische Weltreise

Die Band gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Weltmusik, der Vereinigung von westlicher Musik mit nicht-westlichen Einflüssen. Daraus ergibt sich ein bunter Stil, der unterschiedliche Genres wie Jazz, Trance, Metal, Electronic, Krautrock und Worldbeat vereint. Neben dem klassischen Bass und der Gitarre kommen auch exotische Instrumente wie die Drehleier zum Einsatz. Bei dem Streichinstrument werden die Saiten von einem eingebauten Rad angestrichen, welches mittels einer Kurbel gedreht wird. Die Dissidenten haben ihre Alben stets an wechselnden Orten produziert, neben Indien auch in Marokko, Spanien und auf Hawaii.

Die gewonnenen Inspirationen spiegeln sich in den Songs wider: Kollaborationen mit lokalen Künstlern, sogar den Ureinwohnern Nordamerikas, geben der Musik der Dissidenten den unverwechselbaren Klang, der das Publikum auf eine musikalische Weltreise schickt. Karten für das Konzert kosten 24 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Von Alexander Plöger