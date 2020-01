Neustadt

Wenn Ruohai Zhang in der chinesischen Provinz Hunan zur Schere greift, entstehen Kunstwerke. Einige davon gibt es dieser Tage in Neustadt zu sehen. „Mein Vater hat vor 15 Jahren mit dem Scherenschnitt angefangen, seitdem verbringt er sehr viel Zeit mit diesem Kunsthandwerk“, sagt Yingtuo Zhang. Die Cellistin betreibt seit November gemeinsam mit ihrem Ehemann Kristian Petkov das Musikhaus an der Leinstraße. Sie zeigt dort einige der filigranen Kunstwerke ihres Vaters. Klassische Motive des chinesischen Scherenschnittes gibt es in der kleinen Ausstellung ebenso zu sehen wie eigene Kreationen des Künstlers.

Scherenschnitt hat in China ein lange Tradition

Ruohai Zhang fertigt einen Scherenschnitt nach klassischen chinesischen Motiv. Quelle: privat

Früher habe man einfache Varianten der Scherenschnitte an die Fensterflächen geklebt, die lange Zeit nicht aus Glas, sondern aus Reispapier bestanden, sagt Zhang. Die kleinen Bilder sollten Glück und Freude symbolisieren und gleichsam ins eigene Heim bringen. „Wenn im chinesischen Kalender ein Jahr des Büffels anbricht, wird dieses Tier auch in den Scherenschnitten immer wieder verwendet und mit weiteren Symbolen kombiniert.“

Darüber hinaus gebe es Schnitte, die eher als reine Kunst zu verstehen sind. Die sind oftmals wesentlich aufwendiger gestaltet und bieten in der sogenannten Binnenstruktur viel mehr Einzelheiten. Auch ihr Vater habe sich mit den Jahren zunehmend dieser Form verschrieben, sagt Zhang. Er verarbeite zumeist Motive mit regionalem oder historischen Bezug, versuche dabei mit seinen Techniken möglicht viel räumliche Tiefe in die Werke zu bringen.

Ein Bild aus 1000 Löchern und Schnitten

Gesichter sind ein besonders schwieriger Motivbereich. Quelle: Mirko Bartels

Einer seiner besonders filigranen Scherenschnitte hängt im Musikhaus: Er zeigt zwei Pfauen inmitten einer blühenden Landschaft. „Das Bild entsteht aus rund 1000 Schnitten und Löchern im Papier“, sagt Zhang. Bis zu drei Monaten braucht es, bis solch ein Werk aus dem Bogen mit dem klingenden Namen „1000 Jahre rot Papier“ herausgearbeitet ist.

Fehler machen darf man dabei nicht – dann ist das Bild hinüber, erklärt die Tochter des Künstlers. Gerade am Anfang sei so mancher Bogen ihres Vaters im Müll gelandet. „Mit der Erfahrung wird das weniger. Manches muss man selber erfahren und daraus lernen“, sagt sie. So habe ihr Vater anfangs einen besonders schweren Teil des Bildes, die Gesichter, erst zum Schluss geschnitten. „Wenn die nichts wurden, musste er das ganze Bild noch mal machen“, sagt sie. Heute fängt er mit diesem Teil an und hat sich eine spezielle Technik einfallen lassen, mit der er den Bereich anschließend schützen kann.

Für Scherenschnitte braucht es Licht

Gearbeitet wird dort, wo das Licht besonders gut ist: auf dem heimischen Balkon. „Der ist in China zumeist geschlossen und eher ein kleiner Wintergarten“, sagt Zhang. Zum Abend mag es der Meister dann bequemer und zieht ins Wohnzimmer um – bleibt aber stets in der Nähe von Fenster und Lampe. Dort sind dann auch die wichtigsten Werkzeuge zu finden: extrem scharfe Scheren. „Selbst wenn mein Vater sie nicht mehr verwenden kann, müssen sie in spezielle Futterale“, sagt die Cellistin. Die Verletzungsgefahr sei einfach zu groß. Geschliffen werden die Werkzeuge vom Künstler selbst – das garantiere die beste Qualität. Die braucht es, wenn Vater Zhang besonders fein arbeiten will.

Das Kunsthandwerk verbreitet sich von China aus Die Wurzeln des Scherenschnittes liegen in China. Vor fast 1.500 Jahren gab es in den nördlichen Dynastien Chinas (386-581 n. Chr.) die ersten Scherenschnitte der Welt. Von dort verbreitete sich die Technik gemeinsam mit der zunehmenden Nutzung von Papier in der ganzen Welt. 2009 wurde der chinesische Scherenschnitt in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Chinesische Schnitte beinhalten viele Details und Symbole – jedes Ornament hat seine eigene Bedeutung und die Muster sind oftmals metaphorisch.

Ansehen kann man sich die eindrucksvollen Werke zu den normalen Öffnungszeiten des Musikhauses, Leinstraße 23, nämlich montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr, dienstags von 13 bis 16.30 und sonnabends von 10 bis 14 Uhr.

