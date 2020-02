Otternhagen

Mit neuem Vorstandsteam geht der Musikverein Berggarten in die Vollen: Das Orchester und seine Unterstützer bereiten derzeit das traditionelle Konzertwochenende „Tausend Takte” vor. Mit „Swing und Magie” wollen die Musiker in diesem Jahr ein neues Konzept ausprobieren. Swingrythmen, Popklänge und Balladen kennen und lieben die Fans des Orchesters. Sketche zwischen den Liedern gehören dazu. In diesem Jahr soll es zusätzlich magisch werden: Für Moderation und Showprogramm haben die Bigbandmusiker den aus Neustadt stammenden Zauberkünstler Jan Langreder engagiert. Der Magier aus Suttorf hatte bereits internationale Auftritte: Er zauberte schon weltweit auf mehreren Kreuzfahrtschiffen.

Konzertwochenende Mitte März

Mitte März startet die magisch-musikalische Reise. Konzerte sind für Sonnabend, 14. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 15. März, 15 Uhr, geplant, jeweils in der Aula des Gymnasiums, Gaußstraße 14. Karten gibt es für 14 Euro (ermäßigt 10 Euro) bei den bekannten Vorverkaufsstellen, Buchhandlung Biermann, Musikhaus an der Leine, Dorfladen Mariensee, der Bordenauer Krankengymnastikpraxis von Friederike Behrens sowie unter Telefon (05032) 5767.

Vorstandsteam ist neu gewählt

Das neue Vorstandsteam des Musikverein Berggarten (von links): Philipp Göing, Gunnar Gode, Katja Göing, Katja Wulf, Christian Behrens und Marian Skelnik. Quelle: privat

Auf der Jahresversammlung haben die Mitglieder ein fast komplett neues Vorstandsteam gewählt. An der Spitze des musikalischen Vereins stehen künftig Christian Behrens und Gunnar Gode. Sie leiten den Verein für die nächsten drei Jahre gemeinsam als Doppelspitze und treten die Nachfolge von Kerstin Stünkel an. Für einige Funktionäre endete eine jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit an der Vereinsspitze.

Neue Besetzungen und Ehrungen

40 Jahre verwaltete Marianne Reumke die Kasse des Vereins und hatte den Posten der Schatzmeisterin inne. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Katja Wulf gewählt. Nach 35 Jahren hat Angelika Busse ihre Tätigkeit als Schriftführerin abgegeben. Die Mitglieder bestimmten Katja Göing zu ihrer Nachfolgerin. Komplettiert wird das neue Vorstandsteam durch Orchestermusiker Philipp Göing als Sprecher der Aktiven und Marian Skelnik als Beisitzer. Für besonders lange Treue zum Verein bekamen Heinz Knigge und der Bassist des Orchesters Berggarten, Martin Stephan, eine goldene Ehrennadel. Beide sind jeweils schon 50 Jahre dabei.

Von Mirko Bartels