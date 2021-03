Neustadt/Welze

Zusammen mit der eigenen Mutter die Schulbank drücken? Für die meisten Schüler ist das wohl eine befremdliche Vorstellung. Doch dem zehnjährigen Gymnasiasten Noah ermöglicht diese ungewöhnliche Konstellation einen Schulalltag, der für einen Autisten wie ihn sonst nicht möglich wäre. Dass Jacqueline Klee nach dem Lockdown ihren Sohn in die Klasse des Gymnasiums Neustadt begleitet, ist die Folge eines regionsweiten Mangels an Schulbegleiterinnen und -begleitern. Wie kam es zu der ungewöhnlichen Lösung?

Jacqueline Klee hat bereits viele Erfahrungen mit Schulbegleitern. Mit denen, die ihren Sohn durch die Grundschulzeit geführt haben. Und mit jenen, die sich um Noahs ältere Schwester Marie kümmern. Die Zwölfjährige besucht die KGS Neustadt, hat ADHS und leidet außerdem unter einer Angststörung. Unterrichtsbesuch ohne Begleiter? Für sie unmöglich.

Lesen Sie auch Schulbegleiter: Otfried-Preußler-Schule bekommt das Poolmodell zurück

Nicht der Lernstoff, sondern das Umfeld macht Probleme

In der Familie Klee war mit zwei Begleitpersonen alles weitestgehend eingespielt. Bevor Noah im Sommer 2020 von der Grundschule zum Gymnasium wechselte. Als hochfunktionaler Autist macht ihm der Lehrstoff dort keine Probleme – das Umfeld in der Schule dafür umso mehr. Damit kann er nur umgehen, wenn er eine Bezugsperson hat. Jemanden, an den er sich wenden kann, wenn es ihm im Klassenraum zu laut wird. Oder wenn er das Verhalten seiner Lehrkräfte, Mitschülerinnen und Mitschüler nicht deuten kann. Wenn er nicht einordnen kann, was von ihm verlangt wird.

In der Grundschule hat ihm das geholfen. Besonders gut waren die beiden vergangenen Schuljahre, in denen seine Assistenten nicht wechselten. Sich auf neue Menschen einzustellen fällt Noah schwer. Dann kam das Gymnasium – doch die Begleiterin blieb an der Grundschule. Noahs Mutter machte sich auf die Suche nach Ersatz.

Zu wenige Schulbegleiter in der Region Für 46 Kinder und Jugendliche ist im Neustädter Raum aktuell eine Schulbegleitung wegen geistiger und körperlicher Beeinträchtigung, für 42 Minderjährige wegen seelischer Behinderung genehmigt. Regionsweit gibt es einen Mangel an entsprechenden Kräften. „Wir führen eine Warteliste“, berichtet Regionssprecherin Sonja Wendt. Wie groß dieser Mangel ist, kann sie aktuell nicht beziffern. Das Problem sei aber nicht neu. Die Region Hannover versuche, mit dem sogenannten Pool-Modell gegenzusteuern, bei dem eine Schulbegleitung jeweils für mehrere Schüler zuständig ist. Bislang sei es in zehn Schulen eingeführt, darunter die Stockhausen-Grundschule im Neustädter Gebiet.

Wenn Kindern vom Sozial- oder Jugendamt Begleitpersonen zugestanden werden, müssen die Eltern sich selbst kümmern. Von der Lebenshilfe bis zu kleinen privaten Anbietern reicht die Bandbreite derer, an die sie sich wenden können. Klee fragte sich durch. Und fand niemanden.

Das Schuljahr begann, und Noah blieb zu Hause

Der „Markt“ sei wie leer gefegt gewesen, sagt sie. Keiner der bekannten Anbieter konnte ihr helfen. Die Konsequenz: Das Schuljahr begann, und Noah blieb zu Hause. Bis sie den Anbieter Helfende Hände im Nachbarlandkreis Nienburg ausfindig machte.

Dort hatte das Ehepaar Dirk Skroblin und Astrid Bachmann ähnliche Erfahrungen wie Klee gemacht. Dessen Sohn Finian ist ebenfalls Autist. Skroblin und Bachmann berichten von jahrelangen Kämpfen mit dem Landkreis, bis Finian endlich eine Schulbegleitung zugestanden wurde. Und davon, dass sie viele andere Eltern kennenlernten, die vor ähnlichen Problemen standen. Das alles, sagen sie, habe sie quasi zu Experten auf dem Gebiet gemacht. Weshalb dieses Potenzial nicht nutzen, fragten sie sich und eröffneten vor zwei Jahren ein kleines Unternehmen, mit dem sie Eltern von Kindern mit Behinderung Hilfe bei dem Kontakt mit Behörden anbieten. Sie vermitteln auch selber Schulbegleiter. Mittlerweile haben sie 23 Angestellte, die in vielen Schulen in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg wie auch in der Region Hannover gemeinsam mit Kindern zur Schule gehen – und würden gerne noch mehr einstellen.

Durch eigene Erfahrung sind Dirk Skroblin und Astrid Bachmann zu Experten in Sachen Schulbegleitung geworden und bieten mit ihrem Unternehmen Helfende Hände nun selbst Schulbegleiter an. Quelle: Beate Ney-Janßen

Für Noah hatten allerdings auch die Helfenden Hände keine Begleitperson parat. Dafür nahmen sie sich Zeit, die Mutter zu beraten. „Als ich erzählte, dass ich Kinderkrankenschwester bin, kam die Frage, weshalb ich die Begleitung für Noah denn nicht selbst mache“, erzählt Klee. Kurz darauf hatte sie eine Anstellung und ihr Sohn konnte zur Schule gehen. „Bei manchen ist es schon verpönt, wenn es die Eltern sind, die ihre Kinder begleiten“, sagt sie. „Aber bevor die Kinder gar nicht zur Schule können, mache ich es doch lieber so.“

Noah ist mit dieser Konstellation jedenfalls zufrieden, und ihn stört es auch nicht, dass ausgerechnet seine Mutter mitkommt. Sie kennt ihn doch ohnehin besser als alle anderen. Noch besser gefällt ihm allerdings die momentane Situation. „Homeschooling ist besser als Schule“, sagt er überzeugt.

Auch in Corona-Zeiten wird Noah begleitet

Auch im Homeschooling begleitet Klee ihren Sohn, führt ihn zu Hause in Welze durch Videokonferenzen und hilft ihm, Struktur in seine Arbeit zu bringen. Eine Luxuslösung für Noah. Nicht jedes Kind, das eine Schulbegleitung hat, kann in Corona-Zeiten auf so etwas zurückgreifen. Umso glücklicher schätzt sich Klee, dass auch ihre Tochter immer noch auf ihre Assistentin zurückgreifen kann.

Für Noah hofft sie immer noch auf einen anderen Schulbegleiter. Auch wenn ihr Sohn mit der Konstellation durchaus zufrieden ist. Sollte sich die Chance ergeben und die Chemie stimmen, will sie ihren Job am eigenen Kind weitergeben. Ihren neuen Job will Klee aber behalten – dann eben gerne mit einem anderen Kind.

Von Beate Ney-Janßen