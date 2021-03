Neustadt

„Trost – ein Gottesdienst für die Seele“ – unter diesem Motto überträgt der Norddeutsche Rundfunk (NDR Info) am Sonntag, 21. März, von 10 bis 11 Uhr aus der Liebfrauenkirche in Neustadt einen Radio-Gottesdienst. Menschen aus der Liebfrauengemeinde werden in dem Gottesdienst zu Wort kommen – solche, die Trost empfangen oder auch gegeben haben. Ebenfalls eingeladen ist eine Psychotherapeutin, die im Interview erläutern wird, weshalb Trost für die Seele wichtig ist. Pastor Marcus Buchholz trägt mit einer Predigt zum Thema bei, er will auf den Zusammenhang von Glauben, Spiritualität und Trost eingehen.

Musik von Bonhoeffer bis Adele

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet Kreiskantorin Birgit Pape – und das sehr vielfältig: Neben einem vertonten Gedicht von Friedrich Bonhoeffer soll auch ein Lied der Popsängerin Adele zu hören sein. Liturgisch führt Pastor Christoph Bruns durch die Hörstunde im Radio.

Wer an dem Gottesdienst teilnehmen möchte, meldet sich im Gemeindebüro unter Telefon (05032) 94879 an. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund des Hygienekonzeptes begrenzt. Übertragen wird die Zeremonie auf NDR Info und WDR 5 live. Die Predigt ist im Anschluss im Internet zu finden unter www.radiokirche.de.

Von Beate Ney-Janßen