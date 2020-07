Neustadt

Das Volksbegehren Artenvielfalt findet in Neustadt nach Angaben der hiesigen Unterstützer großen Zuspruch. Gut einen Monat nach Beginn der Unterschriftensammlungen wurden diese Woche 700 Listen mit Unterschriften an die Stadt übergeben. Von dort werden die gesammelten Unterlagen monatlich bis zum Stichtag am 13. November an die Landeswahlleitung weitergeleitet. Niedersachsenweit sind 25.000 Unterschriften nötig, damit das Volksbegehren die erste Hürde nehmen kann. Im zweiten Schritt werden 610.000 Unterschriften benötigt. Ziel ist es, die Forderungen zum Artenschutz in ein Gesetz zu überführen, das der Landtag oder ein Volksentscheid beschließt. „700 Unterschriften sind zum Auftakt ein toller Erfolg“, sagt die Mit-Organisatorin in Neustadt Ingrid Helmold.

Kritik vom Landvolk-Chef

In der Stadt beteiligen sich an den Sammlungen und Infoständen unter anderem der Naturschutzbund, die Grünen, der Anglerverein, Kirchengemeinden und andere Organisationen. Bei einigen Landwirten in Neustadt stieß das Volksbegehren dagegen auf vehemente Ablehnung. Landvolk-Chef Volker Hahn warf der Aktion vor, den gemeinsam zwischen der Landesregierung, Landwirten und Umweltschützern vorangetriebenen „Niedersächsischen Wegs“ zum Artenschutz zu unterminieren.

An den Unterschriftenständen mache sich dieser Streit kaum bemerkbar, berichtet Thomas Dietze vom Volksbegehren. „Es gab eigentlich nur kurz nach dem Protest der Landwirte Diskussionsbedarf, sonst eigentlich nur sehr wenig“, sagt er. „Wir würden uns in Neustadt auch dann hinstellen und Unterschriften sammeln, selbst wenn es hier nur Biolandwirtschaft gäbe“, sagt Jürgen Gerisch, „schließlich geht es hier um ganz Niedersachsen und nicht nur um Neustadt.“

Weitere Unterschriften werden noch bis November gesammelt. Unter anderem am Freitag auf dem Wochenmarkt in der Marktstraße. Eine Unterschriftenbox steht jetzt auch im Dorfladen Mariensee, und weitere Aktionen sind in der Planung.

Von Mario Moers