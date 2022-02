Mandelsloh

Wenn Bodo Messerschmidts Blick durch sein Archiv wandert, sieht man, wie betroffen er von der Zerstörung ist, die der Brand in den Nebenräumen seiner Scheune hinterlassen hat. Ende Januar war das Feuer auf dem Hof der Familie Messerschmidt ausgebrochen. Seitdem fürchten die Eigentümer um Akten und Archivalien aus der Ortsgeschichte, die dort gelagert waren. „Zum Glück war das Feuer schnell gelöscht und hat sich nicht noch weiter ausgebreitet“, sagt der Mandelsloher SPD-Politiker.

Dann hätte der Schaden um einiges schlimmer werden können. Manch wertvolles Stück aus seinem Archiv sei anderswo untergebracht und deshalb nicht betroffen, erklärt er. „Die Fahne vom Schützenverein zum Beispiel ist einige Räume weiter gelagert. Solch ein historische Stück zu verlieren, wäre wirklich schlimm gewesen“, sagt Messerschmidt. Direkt getroffen hat es die Pokale der Schießsportler. Sie lagern gegenüber des Brandherds, einer Wärmespeicher-Heizung, und haben zumindest einige Verfärbungen durch die Hitze hinnehmen müssen.

In diesem Raum hat es gebrannt. Wie groß der Schaden ist, muss noch geklärt werden. Diese Papiere können wohl aber nur noch auf den Müll. Quelle: Mirko Bartels

Ruß ist schlimmer als das Feuer

Schlimmer als das Feuer selbst seien nach seiner Einschätzung die Schäden durch Ruß und andere umherfliegende Substanzen, die sich überall auf Papieren, Möbeln und Archivstücken niedergeschlagen haben. Was genau in Mitleidenschaft gezogen wurde und in welchem Maße sei noch nicht klar. „In der letzten Woche war jemand von der Versicherung vor Ort. Da warten wir noch auf eine Einschätzung“, sagt Messerschmidt. Er hat zwar schon einen Blick in die betroffenen Räume geworfen, eine genaue Sichtung steht aber noch aus. „Damit fange ich an, wenn ich eine entsprechende Freigabe von der Versicherung habe“, sagt er.

Diese Wärmespeicher-Heizung war wohl für den Brand in der Mandeloher Archiv-Scheune verantwortlich. Quelle: Mirko Bartels

Erstmal muss gelüftet werden

Bis dahin stehen andere Dinge auf der Agenda für die Scheune. „Wir lüften die Räume in einem fort“, sagt Messerschmidt. Für ihn ist das ein Muss, um die Belastung mit Rußpartikeln und anderen Rückständen zu senken. „Von den Möbeln können wir uns bestimmt verabschieden“, sagt er. Ob das auch für die historischen Aufnahmen von Schützenfest und 1000-jährigen Dorfjubiläum gilt, bleibt vorerst unklar. Die analogen Daten, die bislang noch auf Filmrollen sind, sollten digitalisiert werden, um sie in der Zukunft zu erhalten. „Ob das nun noch geht, müssen wir sehen.“

Bis er das Archiv sichten kann, hat der ehemalige KGS-Schulzweigleiter auch noch andere Themen vor der Brust. Er war vor fast 50 Jahren federführend, als es darum ging, eine neue Schule im Norden der Kernstadt zu gründen. „Für das Jubiläum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Neustadt will ich auch noch Einiges vorbereiten. Da habe ich erstmal zu tun“, sagt Messerschmidt.

Von Mirko Bartels