Gute Nachricht für alle Bewohner des St. Nicolaistifts und deren Angehörige: Das Seniorenheim ist etwa einen Monat nach dem bisher schwersten Corona-Ausbruch in einem Neustädter Heim wieder für Besuche offen. Ab sofort dürfen wieder Gäste in das Haupthaus kommen. In der kommenden Woche können auch die Bewohner des Anbaus Haus an der Leine höchstwahrscheinlich wieder Besuch empfangen. In diesem Schwerpflegebereich hatten sich mehrere Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Insgesamt sind während des Ausbruchs nach Auskunft des Trägers, der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, fünf Senioren verstorben – entweder durch oder mit dem Virus.

Besucher müssen sich anmelden

„Das St. Nicolaistift hat die Angehörigen informiert, wie sie sich zu Besuchen anmelden können. Selbstverständlich sind auch gemeinsame Spaziergänge draußen weiterhin möglich“, sagt Diakonie-Sprecher Gunnar Schulz-Achelis. Tests im Haupthaus hatten gezeigt, dass der Ausbruch auf den Anbau begrenzt werden konnte. Nun seien auch dort noch einmal alle Bewohner einem gründlichen PCR-Test unterzogen worden. Am Freitag lagen die Ergebnisse vor – alle negativ. Es sind allerdings weiterhin zwei Bewohner im Krankenhaus. Auch im Haus an der Leine befindet sich ein Bewohner weiter mit Covid-Symptomen in Quarantäne. Die zuvor positiv getesteten Mitarbeitenden sind alle wohlauf und wieder im Einsatz.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden alle Bewohner des gesamten Altenzentrums einmal pro Woche einem Schnelltest unterzogen, die Beschäftigten zweimal pro Woche.

Von Mario Moers