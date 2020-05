Neustadt

Schon seit einigen Wochen ist es wieder möglich, in der Innenstadt von Neustadt nicht nur Lebensmittel, Kosmetik und Medizin zu erwerben, sondern wieder shoppen zu gehen. „Natürlich bleiben Maskenpflicht und die Abstands- und Hygieneregeln auch weiterhin ein Thema bei uns“, sagt Jens Ohlau von der Heide. Mit rund 900 Quadratmetern Verkaufsfläche betreibt er eines der größten Geschäfte an der Marktstraße und hat nach den ersten Einschränkungen nun den gesamten Verkaufsraum für seine Kunden geöffnet.

Eine große Desinfektionsstation und Plakate mit den Verhaltensregeln gibt es gleich hinter der Eingangstür. „Sehr viele Kunden haben gleich nach der Öffnung wieder reingeschaut“, sagt Ohlau. Dieser Andrang sei aber wieder vorbei. Inzwischen seien die Kunden wieder sehr zurückhaltend, sagt ein Kaufmann. „Der Umsatz liegt unter dem vor der Schließung."

Händler wollen Sicherheit vermitteln

„Die Einzelhändler tun dieser Tage alles, damit sich die Kunden gut und sicher fühlen“, sagt City-Managerin Jana Schadwinkel. Bei vielen sei die Angst vor einer Ansteckung beim Einkauf immer noch da. Dabei würden viele der Maßnahmen in den Geschäften gar nicht direkt wahrgenommen, weil sie „passieren, wenn außer den Mitarbeitern niemand da ist“, sagt Schadwinkel. Sichtbar sind die Plexiglaswände, Masken und Mittel zur Handdesinfektion. Wie oft Flächen, Griffe und Verkaufsständer gereinigt werden, bleibe oft verborgen.

Neue Regeln gibt es auch im Kosmetik-Geschäft HC. Für den Einkauf mehrerer Teile oder wenn der Kunde es wünscht, gibt es an der Desinfektionsstation zwei kleine Einkaufskörbe. „Wir lassen nur zwei Kunden gleichzeitig in das Geschäft“, sagt Mitarbeiter Lukas Jadzinski. Entsprechend der Fläche ginge mehr. „Wegen der Ecken und Winkel haben wir uns aber dagegen entschieden“, sagt er. Generell müsse kundennahe Beratung wegen Corona vorerst ausbleiben, die Tester bleiben in den Regalen. Gerade bei Kosmetik sei das ein Problem.

Regeln werden denen des Onlinehandels angepasst

„Wir versuchen, uns den Regeln des Onlinehandels anzupassen.“ Das bedeutet, dass Händler den Kunden bei Umtausch weiter entgegenkommen als üblicherweise. Flächendesinfektion und Masken gehören im Geschäft mittlerweile zum Alltag. „Die Kunden warten auch geduldig, bis sie in den Laden können“, sagt Jadzinski. Beklagt habe sich noch keiner, massenhaften Andrang habe er aber auch noch nicht beobachtet.

Lukas Jadzinski zeigt: Bei HC Parfümerie gibt es für Kunden Desinfektion und kleine Körbchen. Quelle: Mirko Bartels

Ein Blick in die Einkaufsstraße bestätigt die Aussage. Geduldig stehen Menschen vor den Geschäften und warten auf Einlass. Der Sicherheitsabstand wird eingehalten, größere Gruppen sieht man nicht. Auch die Polizei zeigt Präsenz. Zwei Streifenwagen rollen im Schritttempo durch die Marktstraße. „Die Bürger haben sich gut an die Begrenzungen gewöhnt“, sagt Martin Schwalb von der Stadtverwaltung. „Bis die Dinge normal laufen, brauchen wir Geduld. Das wird noch eine Weile dauern.“

Von Mirko Bartels