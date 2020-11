Neustadt

Nachdem im Juli in der Mittelstraße eine Shisha-Bar völlig ausgebrannt ist, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. „Ein Täter konnte noch nicht gefasst werden, wir sind weiter dankbar über sachdienliche Hinweise“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Die Bar war in der Nacht auf den 29. Juli vollständig ausgebrannt. Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in den Räumen. Erst einen Tag zuvor hatten die Shisha-Bars nach der ersten coronabedingten Schließung wieder öffnen dürfen.

In der Mittelstraße 18 in Neustadt brannte im Juli eine Shisha-Bar vollständig aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. An der Stelle befand sich bis zur Reichspogromnacht 1938 die jüdische Synagoge der Stadt. Quelle: Mario Moers

Auffällig: In Neustadt hatte es bereits im Januar 2019 einen versuchten Brandanschlag auf ein Eiscafé in der Wallstraße gegeben. Ein unbekannter Täter hatte Dieselkraftstoff auf Möbel und Wege vor dem Café verteilt. Im Mai 2016 gab es einen Brandanschlag auf ein damaliges Döner-Restaurant am Wallgraben. Eine Explosion hatte die Gegend erschüttert. In die Ermittlungen wurde auch der Staatsschutz einbezogen. Konkrete Hinweise auf einen rechtsextremistischen Hintergrund gab es nach Auskunft der Polizei in keinem der Fälle. Das Gebäude des jüngsten Brands in der Mittelstraße befindet sich an der Stelle, an der bis zum 9. November 1938 die jüdische Synagoge befand. Sie wurde in der Reichspogromnacht zerstört. Eine Plakette erinnert auch nach dem Brand an die Geschichte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Mario Moers