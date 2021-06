Himmelreich

Nach dem schweren Unfall infolge eines illegalen Autorennens am Sonnabend, 30. Mai, sucht die Polizei weiter einen Tatverdächtigen. Gegen 16 Uhr hatten sich auf Höhe des Bahnübergangs Himmelreicher Straße in Himmelreich der 31-jährige Fahrer eines VW-Golf und ein noch unbekannter BMW-Fahrer offenbar ein Rennen geliefert. Die Bahnschranke diente ihnen dabei als Startsignal. Der Golf-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit einem VW-Caddy zusammen, in dem eine Familie saß – sie wurde leicht verletzt. Die Polizei konnte den Golf-Fahrer stellen. Er war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Seine Vernehmung steht allerdings weiter aus. Nach dem BMW-Fahrer wird weiter gesucht. „Bei der Polizei gingen einige Zeugenhinweise ein, dennoch konnte der Tatverdächtige vom BMW bislang nicht ermittelt werden. Es handelt sich nach Zeugenaussagen um ein schwarzes Fahrzeug der 3er-Serie. Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise aus der Bevölkerung“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann.

Wer den Unfallhergang beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Neustadt unter Telefon (05032) 9559115 zu verständigen.

Von Mario Moers