Amedorf/Hannover

Jingjing Qi ist Modedesignerin mit Wohnsitz in Amedorf – und mit ihrem Label Boochen auf gutem Weg. Nachhaltig sollen ihre Bade- und Yogamoden sein, ihr Beitrag gegen die Vermüllung der Weltmeere.

Frühmorgens ging es ab an den Strand im Urlaub auf Bali, um sich aufs Surfbrett zu schwingen. Ein Traumurlaub vor wenigen Jahren. Wenn nicht diese Berge von Plastikmüll am weißen Strand gewesen wären. „Jeden Morgen mussten die Strände gesäubert werden“, erzählt Qi. „Wie müssen sich die Tiere im Meer erst fühlen, wenn für uns allein dieser Anblick schon so unangenehm ist.“ Der Bali-Urlaub war für die Modedesignerin der Auslöser, ihr Label zu gründen.

Boochen nennt sie es. „Boo“, sagt sie, ist die Abkürzung für „Blue Ocean Obsessed“, übersetzt in etwa „besessen vom blauen Ozean“. Den Sitz ihres kleinen Unternehmens in Deutschland macht sie mit der anhängenden Verniedlichungsformel „chen“ deutlich. Das Konzept ihrer Mode geht aber weit über die Liebe zum Meer und eine niedliche Kollektion hinaus.

Nominiert für Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Mode, die nachhaltig produziert wird – das ist zu Qis Ansatz geworden. Was aus dem Meer gefischt wird, soll wiederverwertet werden. So kommt nahezu ausschließlich recycelter Kunststoff in ihre Bikinis und Co. Die Stoffe bestellt sie in China. In einer kleinen Weberei in der Nähe Hongkongs werden sie produziert. Zum einen, weil laut Qi ein großer Teil des in der Welt anfallenden Plastikmülls zur Aufbereitung nach China verschifft wird. Zum anderen, sagt sie lächelnd, könne sie Besuche in der Weberei auch mit Besuchen bei ihrer Familie in China kombinieren. Das Konzept zahlt sich aus. Gerade ist das Label für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Design nominiert worden.

Alle Körper sind schön. das möchte Designerin Jingjing Qi mit ihren Kollektionen unterstreichen. Quelle: privat

Design ist ein Stichwort, auf das Qi gerne anspringt. Praktisch und tragbar soll ihre Mode sein. Schön sowieso. Und mit ihr will sie transportieren, dass alle Körper schön sind. Ein Blick auf die Models, die sie ihre Kollektionen vorführen lässt, unterstreicht dieses Konzept: junge Frauen, ältere Frauen, Frauen mit weniger oder mit mehr Formen und Fülle. Verstellbare Details sollen sichern, dass die Kleidung bei ein wenig Gewichtszunahme oder -abnahme nicht gleich zur Altkleidersammlung wandert. „Lieber ein Teil weniger kaufen, aber bewusster“, ist Qis Devise.

In China hat die 35-Jährige Produktdesign studiert. Dann lernte sie Dirk Heinemann kennen, Pfeifenmacher im neustädtischen Amedorf. Sie verliebte sich, zog zu ihm, lernte Deutsch und begann das nächste Studium: Modedesign. Dass sie nicht einfach nur Mode machen, sondern der Welt etwas damit sagen will, zeigte sie mit ihrer Bachelorarbeit – einer Kollektion speziell für lesbische Frauen.

Aus ihrer eigenen Surfleidenschaft heraus hat Designerin Jingjing Qi ihr Label für Bademoden entwickelt. Quelle: privat

Lesbische Identität in einer Kollektion

„Eine lesbische Freundin hat mich bekniet“, sagt Qi. Zu verspielt, zu betont weiblich war der Freundin der überwiegende Teil dessen, was in den Geschäften an den Ständern hängt. Lesbische Identität in einer Kollektion widerzuspiegeln, das war die Aufgabe, der Qi sich stellte. Ihrer Dozentin habe ein Mantel aus der Kollektion so gut gefallen, dass sie ihn behalten habe, erzählt die Designerin und schwärmt von der Modenschau zum Abschluss der Arbeit, besonders von den beiden Model-Bräuten, die sich laut Drehbuch eigentlich nur einen Kuss auf die Wange hauchen sollten. Die Identifikation mit ihrer Rolle war so groß, dass daraus ein inniger, langer Kuss unter Beifall auf dem Laufsteg wurde.

Ein bewegender Moment: Bei der Vorstellung ihrer Kollektion für lesbische Frauen beginnen die Bräute, sich innig zu küssen. Quelle: privat

„Manchmal vermisse ich diese Momente“, gesteht Qi. Die Momente mit dem Laufsteg, dem Licht, den Kameras und Models. Die kreative Zeit, bei der es nicht darauf ankam, ob sich die präsentierte Mode auch verkaufen lässt. Dazu bleibt ihr keine Zeit mehr. Boochen hält sie ganz und gar in Atem. Auch wenn ihre Freundin manchmal anmerkt, dass sie gerne noch mehr Mode kreiert bekommen würde.

Bademoden-Kollektion für Herren in Vorbereitung

Stattdessen arbeitet Qi an ihren Bademoden, die sie nun um eine Yogalinie ergänzt hat. Ihr Mann wartet unterdessen sehnsüchtig auf das nächste Fotoshooting. Ist das im Kasten, bekommt auch er ein von seiner Frau entworfenes Kleidungsstück: die erste Badehose aus der neuen Herren-Kollektion, ebenfalls aus Altplastik, um den Meeren zu helfen.

Verkauft wird die Mode von Boochen in Qis Showroom in Hannovers Nordstadt, Asternstraße 27, sofern der Lockdown es zulässt. Ansonsten setzt sie auf Kunden in ihrem Onlineshop www.boochen.co. Das laufe schon so gut, dass er oft als „Mädchen für alles“ aushelfe, sagt ihr Mann schmunzelnd. 

Boochen-Shooting mit Maye Musk ist in Planung

Womöglich wird Heinemann demnächst noch mehr einspringen müssen, denn Maye Musk ist auf Boochen aufmerksam geworden und hat sich einige Stücke für ein Foto-Shooting schicken lassen. Musk ist nicht nur Mutter des Tesla-Chefs, sondern arbeitet mit 73 Jahren immer noch höchst erfolgreich als Model und ist oft auf den Covern glamouröser Modemagazine zu sehen. Jingjing Qi und Dirk Heinemann beobachten den Instagram-Kanal des Models aufmerksam. Taucht dort die Mode von Boochen auf, ist ihnen ein Ansturm nahezu gewiss.

Von Beate Ney-Janßen