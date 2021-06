Borstel

Die Abrissbirne ist Ende Mai angerückt und mittlerweile sind von Borstels Glasbierhaus nur noch Trümmer übrig. Im Dorf trauern manche darum, dem Neustädter Heinz Mundt hat der Abriss jedoch ein Stück Familiengeschichte gebracht. Einem aufmerksamen Bauarbeiter verdankt er ein Schalbrett, auf dem Mundts Großvater 1939 eine Nachricht für seinen Sohn hinterließ.

Das Brett ist unscheinbar. So unscheinbar, dass es in den 82 Jahren, seit Zimmermeister Heinrich Mundt es im Dachgeschoss der Gaststätte verbaute, niemandem ins Auge fiel. Bis zu dem Abriss, bei dem es Baggerfahrer Jan Grieshammer wiederentdeckte. Kaum verblasst und in altdeutscher Schrift steht dort zuvorderst die Jahreszahl 1939. Grieshammer rettete das Brett vor der Schutthalde. Heinz Busse, Urgestein aus Hagen und firm in der Heimatgeschichte, bekam es in die Finger und transkribierte, was die meisten heutzutage nicht mehr lesen können:

Ein Foto des Verfassers der Botschaft, Heinrich Mundt, so abgebildet auf einer Gedenktafel für die Teilnehmer und Opfer des Ersten Weltkriegs im Ort. Quelle: Repro

„Es ist ja Krieg, lebt alle (wohl).“

„1939 am 11. November ist hier oben verschalt worden. Firma Rischbieth, Neustadt a/Rbge., als Zimmermann H. Mundt, Hagen ..... Bin am 10.10.1881 in Wenden geboren, also 58 Jahre alt. Wer dieses Brett findet, der giebt bitte meinem Sohn Heinz Mundt über, als Nachricht. Es ist ja Krieg, lebt alle (wohl).“

„Es ist ja Krieg, lebt alle“: Vermutlich hat Heinrich Mundt die Nachricht an seinen Sohn während der Arbeit mit einem Zimmermannsbleistift verfasst. Quelle: Beate Ney-Janßen

Diese Nachricht wollte Busse gerne weiterleiten, recherchierte und erfuhr, dass der Verfasser 1950, der Empfänger 1972 starb. Statt ihrer fand er den Sohn beziehungsweise Enkel der beiden. Der ebenfalls den Vornamen Heinz und den Nachnamen Mundt trägt und mittlerweile in Neustadt wohnt.

Ex-Gastwirt Hermann Knoke überreicht das Brett

„Ich weiß nicht einmal, wie mein Großvater aussah“, sagt der Enkel, als er vor den Trümmern des Gasthauses vom ehemaligen Eigentümer Hermann Knoke das Brett überreicht bekommt. Als der Großvater starb, sei er gerade mal fünf Jahre alt gewesen. Ob er auf einem der wenigen alten Familienfotos abgebildet ist, weiß er nicht. Stattdessen zieht Mundt ein Bild von sich als Kind mit seinen Eltern aus dem Stammbuch. Heinz Busse dagegen hat den Verfasser der Nachricht aus der Vergangenheit noch zu Lebzeiten getroffen. „1945 bis 50 war ich Zeitungsjunge in Hagen und stellte den Familien täglich den ,Hannoverschen Anzeiger‘ und die Wochenzeitung ,Der Niedersachse‘ zu“, erzählt er. Der Senior Heinrich Mundt zahlte ihm das Abonnement damals monatlich bar. „Ich kann mich erinnern, dass ich von ihm ab und zu ein Trinkgeld bekam“, sagt Busse. Auch als Rentner habe Heinrich Mundt noch immer seine Zimmermannskluft getragen.

In Hagen ist ein Portrait von Mundt auf einer Gedenktafel für die Teilnehmer und Opfer des Ersten Weltkriegs abgebildet. Es zeigt einen jungen Mann in Uniform und mit Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart. Nach Hagen hatte es Mundt schon vor dem Krieg verschlagen. Dort hatte man kurz nach der Jahrhundertwende den Marktplatz baulich verändert, sodass Grundstücke entlang des Nöpker Kirchwegs entstanden. Zu den Siedlern hatten Heinrich Mundt und seine Frau Lina, geborene Helfers aus Wenden, gehört.

Heinz Mundt hat ein Familienfoto von sich als Kind und seinen Eltern mitgebracht. Die Botschaft des Großvaters auf dem Schalbrett war für seinen Vater bestimmt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Weshalb der Großvater die Nachricht hinterließ? Er sei im Ersten Weltkrieg gewesen, sagt Mundt. Sein Vater irgendwann 1939 eingezogen worden. Angst und Sorge des Großvaters, weil er aus eigener Erfahrung wusste, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen? Der letzte Satz „Es ist ja Krieg, lebt alle (wohl)“ legt das nahe.

In Mundts Haus soll das Schalbrett nun einen Ehrenplatz bekommen, vielleicht im Partykeller aufgehängt werden. Mundts Frau Irmtraud will sich kundig machen, wie verhindert werden kann, dass die Schrift verblasst. Jetzt, wo die Nachricht nach 82 Jahren aus dem Dunklen wieder ans Licht gekommen ist.

Von Beate Ney-Janßen