Schneeren

Nach dem verheerenden Brand eines Gasthauses im Neustädter Ortsteil Schneeren wird eine dort lebende Nacktkatze weiter vermisst. „Bitte helft mir, unsere Katze wiederzufinden“, wendet sich Besitzerin Renata A. deshalb an alle Bewohner des Dorfes und der umliegenden Orte.

Das vermisste Tier mit dem Namen „Gucci“ lebte in einer von zwei Wohnungen, die oberhalb des ebenfalls ausgebrannten Friseursalons eingerichtet waren. „Mein Mann war zuhause, als er den Rauch bemerkte. Er schnappte sich die Katze aber in der Panik ist sie davongelaufen“, erzählt die besorgte Besitzerin. Sie selbst war bei der Arbeit, als das Feuer all ihr Hab und Gut zerstörte. Das Paar hat alles verloren, Bekannte und viele Unterstützer aus dem Ort haben ihnen seitdem geholfen. Dennoch sitzt der Schock tief. An eine Rückkehr in die Wohnung ist nicht zu denken, das Gebäude ist stark einsturzgefährdet.

Wer hat Gucci gesehen?

„Wir bedanken uns bei allen, über die Kleiderspenden und für alle Hilfe“, sagt Renata A.. Ihre größte Sorge seitdem gilt dem vermissten Haustier. Die Sphynx-Katze sei ein Wohnungstier, nicht gewohnt sich außer Haus auszuhalten. „Wir hoffen, dass sie sich vielleicht irgendwo versteckt, wenn sie noch nicht erfroren ist“, sagt sie.

Wer das Tier mit dem markanten Erscheinungsbild findet, möge bitte umgehend die Besitzerin informieren unter Telefon (0176) 34219549.

Von Mario Moers