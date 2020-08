Neustadt/Rodewald

Karl-Heinz Mädge (67) schließt das Tor des Natur Bades Rodewald auf, inspiziert die Wasserfläche und greift zum Thermometer. Morgens um 7 Uhr ist die Luft mit 20 Grad Celsius noch etwas kühler als das 23,5 Grad warme Wasser im Schwimmteich, der um diese Zeit noch völlig glatt und leer daliegt.

In der Zeit von 8 bis 10 Uhr können die aktuell 40 Saisonkarteninhaber exklusiv dort ihre Bahnen ziehen. Mittels Transponder werden Zutrittszeit, Name, Telefonnummer und die Ausgangszeit automatisch festgehalten. „Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, um optimalen Infektionsschutz zu gewährleisten“, sagt Katharina Fick. Sie ist Rodewalds Bürgermeisterin und Mitglied des Fördervereins für das Naturbad. Dieses öffnet seit Beginn der Sommerferien wieder regelmäßig.

Fick zeigt Markierungen auf den Gehwegplatten am Eingang. Masken sind beim Betreten des Geländes und bei Nutzung der Sanitäranlagen zu tragen, auf der Wiese ist das Tragen nicht erforderlich. Trotzdem bietet das weitläufige Gelände mit Sandkisten, Spielgeräten und altem Baumbestand genügend Möglichkeiten, um einen entspannten Nachmittag zu verbringen und ausreichend Abstand zu wahren.

Zur Galerie Das weiche Wasser der naturnahen Badegelegenheiten schmeichelt der Haut. Abgesehen vom Mardorfer Badestrand gibt es drei weitere Badegelegenheiten mit Aufsicht in Amedorf, Neustadt und Rodewald.

Auf dem Gelände ist reichlich Platz

„Am bisher besucherstärksten Tag kamen 85 Gäste“, sagt Fick. Bis zu 150 Besucher dürfen sich zeitgleich auf dem Gelände aufhalten. „Wir haben also noch Luft nach oben.“ Es war der erklärte Wille der Gemeinde, in Rodewald ein Schwimmbad anzubieten. Ehrenamtliche des Fördervereins übernehmen die Betreuung von Eingangsbereich, Badeaufsicht und Betrieb des Kiosks. Dort gibt es heiße und kalte Getränke, Süßigkeiten, Eis und Snacks. „Das sind zehn Personalstunden jeden Nachmittag“, zählt Fick zusammen. Die Arbeitskraft für die Reinigung der Sanitäranlagen finanziert hier die Gemeinde.

Wasser wird biologisch aufbereitet

Statt wie üblich am 1. Mai konnte der Verein in diesem Jahr erst am 15. Juli öffnen. Einige Einschränkungen gibt es: Sand- und Schwimmspielzeug wird nicht verliehen, das Sonnendeck ist gesperrt, ebenso wie die frisch sanierte Raftingstrecke. Doch die Kinder können Schwimmen üben, und das liegt DLRG-Mitglied Mädge besonders am Herzen. „Spätestens mit zehn Jahren sollte jeder über eine gute Schwimmfähigkeit verfügen“, sagt der Lehrscheininhaber.

Eine Besonderheit in Rodewald ist die biologische Wasseraufbereitung. „Das Wasser fühlt sich ganz weich an“, schwärmt Mädge. Im Schilf des Klärbeckens tummeln sich zwei Blesshühner. Alle anderen Vögel, speziell Nilgänse, werden jedoch vergrämt.

Naturnahe Schwimmbäder rund um Neustadt

Natur Bad Rodewald, Im Zentrum: Bis 31. August täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet, letzter Einlass 18 Uhr. Erwachsene zahlen 3 Euro, Jugendliche 1,50 Euro. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet 20 Euro, für Jugendliche 10 Euro. www.freibad-rodewald.de

Franzseebad in Amedorf, Zum Franzsee: Erwachsene 3 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro, Zehnerkarten Erwachsene 25 Euro, Kinder und Jugendliche 15 Euro. Mitgliedskarten Erwachsene 43 Euro, Schüler und Studenten 24 Euro, Familien 62 Euro. Geöffnete von Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter kann das Bad geschlossen bleiben.

Auch das Balneon Neustadt, Leinstraße 87, hat ein Naturschwimmbecken im Außenbereuich. Dort kostet eine Stunde schwimmen 3 Euro, zwei Stunden schwimmen 5 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro, Tageskarte 8 Euro, Kinder und Jugendliche 5 Euro. Die aktuellen Öffnungszeiten stehen unter: www.balneon.de.

Beliebte Badestellen sind auch der Kiesteich in Bordenau und der Tannenbruchsee in Metel. Dort gibt es aber keine Badeaufsicht. Klassische Freibäder gibt es darüber hinaus noch in Nöpke und in Wulfelade.

Von Patricia Chadde