Die Zoos sind aktuell geschlossen. Doch wer etwas aufmerksam ist, kann auch im eigenen Umfeld eine reiche Tierwelt beobachten. Das zeigt auch eine Aktion, die Naturschützer aus Neustadt jetzt gestartet haben. Entlang des Radwegs am Gewerbegebiet Ost haben Karin Puppe und Thomas Dietze jetzt 17 kleine Erklärtafeln aufgestellt, die auf die Bewohner der Ackerbrache dort hinweisen – in Neustädter Zoo gewissermaßen, der zu Tages-, Nacht- und Corona-Zeiten geöffnet hat.

Naturschützer wenden sich gegen Flächenversiegelung

Das Ehepaar hat im vergangenen Jahr die Flächen gemeinsam mit Gleichgesinnten unter die Lupe genommen und reichlich heimische Vogel-, Insekten- und Pflanzenarten gefunden. Die beiden seien entsetzt gewesen zu erfahren, dass dort in Kürze weitere Gewerbeflächen entstehen sollen, sagt Puppe. „Es ist schwer zu begreifen, dass so eine Fläche so einfach geopfert werden soll, obwohl es doch andere Lösungen gäbe“, fügt sie hinzu. „Die Landesregierung ist mit ihrem Ziel, bis 2020 nur noch 3,6 Hektar am Tag zu versiegeln, krachend gescheitert. Warum zeigt Neustadt nicht, dass es auch anders geht?“, fragt Dietze.

„Wir haben doch kluge Köpfe in der Stadtverwaltung, die wissen sollten, dass wir nicht so weiter machen können wie in den letzten 60 Jahren“, ergänzt Puppe. Dietze, der im vergangenen Jahr Sprecher des Volksbegehrens Artenvielfalt war, erläutert weiter: „Im Volksbegehren, das 1200 Neustädter unterschrieben haben, steht auch klar die Forderung, die Flächenversiegelung zu begrenzen.“ Das Bauen mit Beton sei ein größerer Klimakiller als der Flugverkehr.

Tiere und Pflanzen geben Kommentare ab

Thomas Dietze hat die Schautafeln gestaltet, die auf die heimischen Tiere und Pflanzen hinweisen. Quelle: Thomas Dietze

Um auch den Tieren und Pflanzen eine (zumindest imaginäre) Stimme zu geben, haben Puppe und Dietze Kommentare der Betroffenen auf die Schilder geschrieben. „Also, wenn das hier alles verschwindet, bin ich auch weg. Beton und Straßen sind nichts für mich“, lassen sie den Stieglitz von der Schautafel pfeifen. Und das Schwarzkehlchen zwitschert: „Schaut euch mal einen Baum an. Der wächst und bleibt stehen! Versteht Ihr? Wachstum und Stillstand passen doch zusammen!“ Nur der Haussperling bleibt ganz cool: „Uns ist egal, was hier passiert. Wo Menschen sind, da gibt es uns auch.“

Interesse an Gewerbegrundstücken ist ungebrochen

Wirtschaftsförderer Uwe Hemens weist darauf hin, dass das Interesse an Gewerbegrundstücken in Neustadt weiterhin groß sei. Auf den neuen Flächen, die im Nordwesten, hinter IKN und dem Obi-Markt an das bestehende Gewerbegebiet angrenzen, würden sich nur noch Gewerbebetriebe ansiedeln. „Handel ist da nicht mehr vorgesehen.“ Den Naturschützern könne er immerhin die Nachricht mitgeben, dass der Gehölz- und Strauchstreifen am Wegesrand zum großen Teil bestehen bleiben soll. Es werde nur an einigen Stellen Unterbrechungen geben, wo bestehende Unternehmen ihr Gelände Richtung Osten erweitern wollen und eine Zuwegung brauchen.

Obwohl Neustadt etwas abseits der Autobahnen liege, sei der Standort attraktiv, sagt Hemens. Das Angebot an Schulen, Handel und Wohnen auf dem Land überzeuge auch auswärtige Firmen. Wann der Ausbau beginnen wird, kann er noch nicht sagen. Er hoffe, dass der Rat im März beschließe, die entsprechenden Grundstücke an die Wirtschaftsbetriebe zu überschreiben. Dort ist der neue städtische Immobilienbetrieb angesiedelt, der auch die Vermarktung der Grundstücke steuern soll.

Naturschützer verlosen Brettspiel

Thomas Dietze hat ein Brettspiel zum Naturschutz entwickelt, das „Mitwelt-Spiel". Quelle: Kathrin Götze

Die Naturschützer sind sich im Klaren, dass sie die Entwicklung an dieser Stelle wohl nicht aufhalten werden. Trotzdem sei es ihnen wichtig, das Bewusstsein der Menschen für das zu schärfen, was dort verloren geht. Thomas Dietze lobt daher ein Preisausschreiben zum Thema aus. Wer einen Leserbrief an neustadt@haz.de schreibt, der auch abgedruckt wird, erhält eines seiner selbst entwickelten „Mitwelt“-Brettspiele. Wer den Neustädter Zoo besichtigen will, findet ihn an der Konrad-Zuse-Straße, hinter dem Obi-Markt.

Von Kathrin Götze