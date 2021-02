Neustadt

Erzieher und Mitarbeiter von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Neustadt schlagen Alarm. Sie registrieren immer mehr Hinweise auf eine dramatisch zunehmende Belastungen von Eltern und Kindern im Zuge des anhaltenden Teil-Lockdowns. „Kinder erhalten derzeit nicht die Möglichkeiten, die sie für ein gesundes Aufwachsen und eine gute Entwicklung benötigen. Eltern kommen an ihre Grenzen“, sagt Angela Sperling, Leiterin des Familien-Service-Büros der Stadt Neustadt. Eine Studie der Region Hannover bestätigt die Wahrnehmung der Neustädter Einrichtungen.

Appell an die Arbeitgeber

In einem Brandbrief appelliert das Netzwerk Frühe Hilfen an die Öffentlichkeit, Familien im direkten Umfeld zu unterstützen, wo es nur geht. Konkret angesprochen werden Arbeitgeber, Nachbarn, Verwandte und Freunde von Familien, die aktuell mit den Auswirkungen des Lockdowns zu kämpfen haben. „Man sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“, versinnbildlicht Sperling die Aufforderung an alle. Jeder Arbeitgeber könne sich noch einmal fragen, wo flexiblere Arbeitszeitregelungen machbar sind. Kann die Patentante oder der Nachbar vielleicht den Eltern einen Einkauf abnehmen? „Wir sind alle aufgerufen, und als Bewohner dieser Dorfgemeinschaft zu fühlen und danach zu handeln“, so Sperling.

„Wir warten auf unsere Freunde“. Ausmalbilder von Kindern, die gerade nicht in die Notbetreuung gehen, hängen im Eingang der Kita Krümelmonster. Quelle: Mario Moers

Hintergrund des Appells sind Beobachtungen, die derzeit offenbar bei vielen beteiligten Einrichtungen, von der Kita-Notbetreuung im Umland bis zum Koordinierungszentrum Frühe Hilfen bei der Region Hannover, auf eine besorgniserregende Entwicklung aufmerksam machen. Durch die anhaltenden Kita-Schließungen, Homeschooling und Homeoffice entsteht in immer mehr Haushalten eine Art Lagerkoller. Das eng auf eng führt zu Stress, gleichzeitig fehlen den Kindern der gewohnte Ausgleich und eine adäquate Lernumgebung. „Kinder lernen nicht, weil wir ihnen Sachen zum Angucken und Üben geben“, heißt es in dem Schreiben.

Studie bestätigt das Gefühl

Was ist das Netzwerk Frühe Hilfen? Das 2017 gegründete Netzwerk Frühe Hilfen ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen, Praxen und Angeboten der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe in Neustadt. Es soll den Austausch untereinander verbessern und Eltern helfen, leicht den richtigen Ansprechpartner zu finden. Dazu zählen unter anderem Kinderärzte, Logopäden, Jugendpsychotherapeuten, Kitas, Sportvereine oder Beratungsstellen für Eltern. Entsprechende Netzwerke gibt es inzwischen in vielen Städten. Ein aktuelles Projekt in Neustadt ist der Aufbau einer übersichtlichen Angebotskarte. Darauf sollen Eltern künftig alle Anbieter und Hilfen leicht finden können.

Um den Kontakt zu Eltern und Kindern aufrecht zu halten, erstellt die Kita-Krümelmonster jetzt regelmäßig eine kleine Zeitung. Quelle: Mario Moers

Eine Zeitung für die Krümelmonster „Hallo, wir sind noch da“, dieses Signal wollen die Erzieher der Kita-Krümelmonster am liebsten allen Eltern und Kindern persönlich senden. Im Lockdown kommen aber dieser Tage höchstens sechs oder sieben Kinder in die Notbetreuung. Der Rest bleibt zu Hause. Eine Situation, die den Leiterinnen der Einrichtung in der Innenstadt, Wioletta Lutowski und Annette Wanjek, spürbar nahegeht. „Man möchte den Eltern, deren Kinder zu Hause sind, nicht das Gefühl geben, die anderen lernen ganz viel und ihr bekommt nichts mit“, erzählt Wanjek. Je länger die Schließung dauert, um so stärker wird dieses Gefühl. Viele Einrichtungen haben deshalb Info-Newsletter eingerichtet. Die kommen meist per E-Mail und enthalten vor allem Auskünfte zu neuen Regelungen und Maßnahmen. Um den Kontakt freundlicher und persönlicher zu gestalten, verschickt die Kita Krümelmonster jetzt regelmäßig eine kleine, handgefertigte Kita-Zeitung. Darin werden neue Kinder vorgestellt, es gibt Familiensteckbriefe und etwas Unterhaltung. In der aktuellen Ausgabe etwa einen Pinguin zum Ausmalen. Die fertigen Exemplare werden wieder zur Kita gebracht und dort für alle sichtbar ausgehängt. Nur ein Beispiel, wie die Erzieher versuchen, die Härten der pandemiebedingten Isolation durch eigenes Engagement wenigstens abzufedern.

Die Einschätzung der Neustädter Einrichtungsleiterinnen deckt sich mit Ergebnissen einer Studie der Region Hannover zu Auswirkungen des ersten Lockdowns auf Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf. Dort sind bereits für das vergangene Jahr signifikante Verschlechterungen entwicklungsrelevanter Fähigkeiten bei Kindern belegt.

Der Studie liegen Werte zugrunde, die im Rahmen der Einschulungsuntersuchung erhoben wurden. So gab es etwa einen „hochsignifikanten“ Anstieg übergewichtiger Kinder im Vergleich zum Vorjahr (13,4 statt 9,5 Prozent). Verschlechtert haben sich auch die Feinmotorik und die Sprachkompetenzen. Viele Kinder würden nur „radebrechend oder gar kein Deutsch“ sprechen, heißt es in der Studie. Gleichzeitig stieg der Medienkonsum von Kindern deutlich an. Andere Bereiche, wie die Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeit, wiesen dagegen keine wesentlichen negativen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr auf.

Von Mario Moers