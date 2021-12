Neustadt

Der Neubau des Rathauses in Neustadt ist schon lange in Planung. Nun haben die Beteiligten am Dienstag nach langem Warten den ersten Spatenstich gesetzt. Eine Überraschung gab es dabei für den ehemaligen Bürgermeister Uwe Sternbeck. „Wir möchten, dass uns Herr Sternbeck beim offiziellen Spatenstich unterstützt. Er hat das Projekt über viele Jahre auf seiner Agenda gehabt und diesem Bau den Weg geebnet“, sagte Amtsnachfolger Bürgermeister Dominic Herbst in seinem Grußwort. Er selbst habe schlussendlich nur noch Unterschriften leisten müssen und könne nun den Neubau begleiten, sagte Herbst. Im Herbst 2023 soll das Gebäude fertig sein.

Neubau ist seit mehr als 40 Jahre ein Wunsch

Der Wunsch nach einem neuen Sitz für die Verwaltung entstand allerdings bereits lange vor Sternbecks erster Amtszeit. Allererste Gespräche und Planungen datieren in das Jahr 1978. Nur zu einer Umsetzung sei es nie gekommen, sagt Herbst. Als Sternbeck sein Amt antrat, habe er die Diskussion um einen zentralen Verwaltungssitz 2007 wieder aufgenommen. „Weitere Etappenziele erreichte die Verwaltung 2013 mit dem Abschluss der Diskussion und 2016 mit dem Ratsbeschluss zum Neubau“, sagte Herbst.

Ein Bürgerentscheid 2018 ebnete letztlich den Weg – die Gegner fanden nicht genug Unterstützung. „Diskutiert wird allerdings auch heute noch“, weiß nicht nur Herbst – zuletzt über gefällte Bäume, an der Herzog-Erich-Allee. Herbst hofft das der Neubau ein zentraler Anlaufpunkt für Bürger wird. „Mit Möglichkeiten für den Einzelhandel und weiteren Angeboten hoffen wir auf eine weitere Belebung der Innenstadt und einen schönen Willkommensort“, sagt er. Auch für die Verwaltung habe die gemeinsame Liegenschaft Vorteile: Reibungsverluste durch lange Wege zwischen bis zu sechs Standorten können in der Zukunft minimiert werden, sagt Herbst.

In den nächsten Wochen werden die Bagger die Baugrube für die geplante Tiefgarage ausheben. Quelle: Mirko Bartels

Tiefgarage soll im Frühjahr stehen

Übergeben werden soll das Gebäude im Herbst 2023. „Dieses Ziel bleibt in jedem Fall realistisch“, sagt Carsten Hense. Er ist Geschäftsbereichsleiter bei Goldbeck Public Partner. Das Unternehmen baut das Gebäude und unterhält es für die nächsten 30 Jahre – anschließend übernimmt die Stadt Neustadt endgültig.

Den Fahrplan bis zur Inbetriebnahme umreißt Hense in knappen Worten: In den kommenden Wochen wird viel Boden ausgehoben und damit alles für den Bau der Tiefgarage vorbereitet. Der startet, wenn die Witterung es zulässt, zeitnah. „Im Frühjahr soll dieser Schritt abgeschlossen sein. Dann wollen wir mit der Montage der Obergeschosse beginnen.“ Die entsprechenden Teile werden in einem Werk in Hamm gefertigt und müssen vor Ort nur noch montiert werden. „Das ist logistisch ein großer Vorteil. Gerade auch was die Verkehrsbelastung betrifft.“ Dass es dennoch während der Bauphase zu Einschränkungen kommen werde, lasse sich nicht verhindern. „Die wollen wir aber so gering wie möglich halten“, sagt Hense. Im Herbst 2022 sollen der Innenausbau und der Bau der Gebäudetechnik beginnen. Gut ein Jahr später soll dann alles fertig sein.

Der mehrjährige Neubau kostet laut Planung 43 Millionen Euro. Gemeinsam mit dem so genannten Neustadttor am ZOB verwandelt er die Innenstadt bis zur geplanten Fertigstellung Ende 2023 in eine Megabaustelle.

Von Mirko Bartels