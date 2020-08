Eilvese

Es ist ein weiter Blick auf Felder und Wälder, und die Kita sowie die Grundschule liegen direkt in der Nachbarschaft. Kein Wunder, dass die Baugrundstücke im Eilveser Neubaugebiet Im Daale so begehrt sind, dass die Warteliste für weitere Bauabschnitte das derzeitige Angebot weit übersteigt. Rund 50 Interessenten haben sich auf die zwölf Grundstücke im noch in der Planung befindlichen zweiten Bauabschnitt beworben.

Mit einem positiven Entscheid zum Bebauungsplan machte der Ortsrat deshalb am Montag den Weg frei für den zweiten Abschnitt. Gleichzeitig soll bereits jetzt die Entwicklung des dritten der insgesamt vier Abschnitte vorbereitet werden. „Ich kriege wöchentlich Anfragen von Leuten, die nach Eilvese ziehen wollen“, berichtet Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker von der anhaltenden Nachfrage nach Bauland im Norden des Orts. Die ersten drei Bauabschnitte entstehen von West nach Ost zwischen den Straßen Am Hestergarten und Zum Eisenberg.

Anzeige

Der vierte Abschnitt würde auf einer freien Fläche im Anschluss an die Wohnbebauung nördlich des Börtheiderings entstehen. Bevor es soweit ist, müssen allerdings die Besitzverhältnisse für die letzten Abschnitte geregelt werden. Geschäftsführer Friedrich Duensing sieht die Verhandlungen mit den derzeitigen Landbesitzern aber auf einem guten Weg. „Zum dritten Abschnitt haben bereits Gespräche mit Eigentümern stattgefunden. Es gibt auch bereits Bewerber für die Grundstücke“, so Duensing.

Weitere HAZ+ Artikel

Der zweite Bauabschnitt Im Daale ist bereits abgesteckt. Quelle: Mario Moers

Auch Sozialwohnungen sollen entstehen

Diskussionsbedarf hatten am Montag mehrere Bürger, die sich in der Ortsratssitzung kritisch gegenüber geplanten Mehrfamilienhäusern äußerten. Sie würden den begehrten Platz für weitere Einfamilienhäuser nehmen. Im zweiten Bauabschnitt sind zwei Mehrfamilienhäuser geplant, eines davon ist sozial gefördert – also für einkommensschwache Mieter vorgesehen. Der Ortsrat hatte sich selbst in einer frühen Phase der Planung gegen den sozialen Wohnungsbau in dem Bereich ausgesprochen – man befürchtete, Investoren zu verschrecken.

CDU und SPD ließen sich allerdings von der Verwaltung überzeugen, sich an die vom Rat selbst auferlegte Quote zu halten. „Uns wurde deutlich, dass die Förderung für Investoren lohnen kann. Wir waren ja auch nie gegen den sozialen Wohnungsbau, sondern hatten Sorge, dass am Ende niemand dort baut“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende im Ortsrat Michael Homann. Entwickler Duensing ist gespannt, wie am Ende die Nachfrage nach den fünf geförderten Wohnungen im Neubaugebiet sein wird. „Ich denke, der Bedarf ist eher in der Kernstadt“, sagt er. Während die dorftypischen Einfamilienhäuser ganz offensichtlich eine sichere Bank sind, ist das Mehrfamilienhaus also ein kleines Experiment.

Werden Steingärten verboten?

Im ersten Bauabschnitt wird derzeit noch gebaut. Die ersten Bewohner sind bereits in ihre Häuser eingezogen, bis 2021 soll hier voraussichtlich alles fertig sein. Quelle: Mario Moers

Bebauungsplan Im Daale: Nabu-Einwände nicht berücksichtigt Der Naturschutzbund Neustadt ( Nabu) hatte in einer Stellungnahme zum Bebauungsplan für die ersten beiden Abschnitte des Neubaugebiets Im Daale mehrere Einwände eingereicht. Sie wurden von der Verwaltung alle nicht für die weitere Planung berücksichtigt. Der Nabu sieht durch die Bebauung auf dem Ackerland die Feldlerche bedroht. Brütenden Vögel könnten nicht ohne Weiteres auf angrenzende Felder ausweichen, weil die möglicherweise bereits zum Revier anderer Feldlerchen gehören. Außerdem forderte der Nabu mehr zugesicherten Platz für große Bäume und ein eindeutiges Verbot von Schottergärten. Insgesamt betrachten die Naturschützer das Baugebiet kritisch hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Der Vorrang von Einfamilienhäusern entspreche nicht dem nachhaltigen Umgang mit Baugrund. „Unsere Forderungen sind fachlich begründet. Wir grätschen nicht einfach so in Bauvorhaben“, steht der Nabu-Vorsitzende Reinhard Hoffknecht zu den Einwänden.

Ein eindeutiges Verbot von Steingärten für den kommenden Bauabschnitt haben SPD und Grüne gefordert. „Wir wollen so etwas in Eilvese nicht. Zudem sind sie gemäß der Niedersächsischen Bauordnung ohnehin unzulässig“, erklärt Ortsbürgermeisterin Schlicker ( SPD) einen entsprechenden Änderungsantrag zum Bebauungsplan. Ob der gültig wird, entscheidet in nächster Instanz am kommenden Montag, 24. August, der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss.

Von Mario Moers