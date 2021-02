Nöpke/Borstel

Die Ortsschilder stehen bereits Seite an Seite. Wachsen Borstel und Nöpke nun bald auch baulich zusammen? Auf Antrag des Ortsrats Mühlenfelder Land ist ein Neubaugebiet an der nördlichen Grenze Borstels auf den Weg gebracht worden. Dort soll in den kommenden Monaten ein Bebauungsplan für eine Ackerfläche östlich des Bruchlandswegs erarbeitet werden.

Sieben Grundstücke könnten dort in einem ersten Abschnitt entstehen. Perspektivisch böte die gesamte Fläche Raum für wenigstens die doppelte Menge. Ein Maklerschild auf dem Acker wirbt bereits für das Bauland, noch bevor die notwendigen Beschlüsse getroffen sind. „Die Resonanz ist sehr gut. Die Schilder waren noch nicht ganz aufgestellt, da klingelte das Telefon“, bestätigt Makler Thomas Fehse die starke Nachfrage. Wenn alle Planungen gut vorangehen, könnte in anderthalb Jahren gebaut werden, meint er.

Mikrobaugebiete sind eigentlich nicht vorgesehen

Die Ausweisung von neuem Bauland am Ortsrand ist nicht ganz unproblematisch. Denn eigentlich soll das nicht kleinteilig überall dort entstehen, wo noch Platz ist. Der Wohnbaulandentwicklungsplan der Stadt sieht vor, dass zuerst Baulücken genutzt werden sollen, dann die ländlichen Kleinzentren wie Mandelsloh/Helstorf, Mardorf, Hagen/Eilvese und Bordenau.

Trotzdem hat das kleine Baugebiet zwischen Borstel und Nöpke gute Chancen, realisiert zu werden. Die Verwaltung unterstützt diese kleinteilige Ausweisung von Bauland an der Stelle dennoch, weil kaum Baulücken verfügbar sind und ein entsprechender Bedarf gegeben ist, erklärt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. „Wir haben hier mindestens 25 Bauwillige. Wenn ich den Platz hätte, wäre das sofort weg“, berichtet Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster.

Heinz-Günter Jaster, Ortsbürgermeister des Mühlenfelder Lands, steht vor einer Weide westlich des Nöpker Torwegs. Dort würde der Ortsrat gern einige Bauplätze schaffen, die Stadt hält das aber aus ökologischer Sicht für keinen geeigneten Platz. Quelle: Mario Moers

Zweites Gebiet umstritten

Aus dem Grund würde der Ortsrat gleich gern ein zweites Mikrobaugebiet in unmittelbarer Nachbarschaft ausweisen. Ebenfalls an der Schnittstelle der beiden Orte hatte er einen unbebauten Grünstreifen westlich des Torwegs auserkoren. Dort könnten etwa weitere sieben Grundstücke entstehen. Fehse ist sich sicher, dass auch dort die Bauwilligen Schlange stehen würden. „Wenn Politik und Stadtplanung mitspielen“, so der Makler.

Der Ortsrat ist für die Bebauung am Torfweg, die Verwaltung strikt dagegen. „Aus ökologischer Sicht ist das Vorhaben eine Katastrophe“, kommentierte Stadtplanerin Meike Kull jüngst einen entsprechenden Antrag auf Baulandausweisung im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung. Aktuell wird die Fläche als Pferdeweide genutzt. Die Verwaltung stuft das Gebiet als ökologisch hochwertig ein, es grenzt an eine Baumreihe, seltene Gräser wachsen in der Nachbarschaft.

Auf den ersten Blick sieht die Fläche erst mal wenig besonders aus. Das findet auch Ortsbürgermeister Jaster. Hier gehen die Meinungen der Verwaltung und des Ortsrats auseinander. Der Aushandlungsprozess hat aber gerade erst begonnen.

