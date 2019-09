Empede

Kaum zu fassen, was Leute in die Toiletten werfen: Plastikverpackungen, Essensreste und allerhand anderen Müll sieben die Rechenanlagen an der Kläranlage Empede aus dem Abwasser, und zwar in Massen. 4000 Kubikmeter Abwasser von mehr als 30.000 Neustädtern klärt die Anlage jeden Tag, und binnen wenigen Tagen sind vier bis fünf Kubikmeter-Container mit gepresstem Müll gefüllt. Eine der ersten Erkenntnisse, die Abwassermeister Ralf Scholz den Besuchern auf einer Rundtour über die Anlage mitgab.

Zur Galerie Ein informativer und unterhaltsamer Sonntag war das auf der Kläranlage Empede. Unter den Besuchern waren auch viele Familien. Außerdem kamen Kollegen von der Stadtverwaltung und ehemaligen Mitarbeiter des Abwasserbehandlungsbetriebs (ABN), die dem engagierten Team noch immer verbunden sind.

Besucher gehen auf Entdeckungstour über Kläranlage

Begann der Tag der offenen Tür am Sonntag erst als eine Art Klassentreffen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter von Stadtverwaltung und Eigenbetrieben, schlossen sich etwa ab Mittag immer mehr andere Besucher den interessierten Gruppen an, die über das Gelände an der Empeder Straße zu Entdeckungstouren ausschwärmten. Becken für Becken folgten sie dem Weg des Wassers durch mechanische, biologische und – manchmal – auch chemische Reinigungsstufen. Fettabscheidung, Bakterienbecken, Denitrifizierung, Phosphatausfällung: Eine ganze Menge Schritte sind nötig, bis sich die gekrausten Nasen der Besucher wieder glätten und das gereinigte Wasser in die nahe Leine fließt.

Gas aus dem Faulturm wird verstromt

Und es gibt Reste zu verwerten. Im Faulturm wird der Klärschlamm erwärmt, damit die Bakterien Gas erzeugen, das in einem Blockheizkraftwerk verstromt wird und so hilft, den mächtigen Energiebedarf der Anlage zu decken. Und wer die 100 Stufen hinaufsteigt, um vom Dach des Turms auf die Anlage zu schauen, sieht das Gerippe einer Halle im Bau. „Das wird ein Klärschlammlager“, erläutert Scholz. Mit neuen Düngemittelregeln dürfen die Landwirte nicht mehr so viel von dem Schlamm auf die Felder bringen wie zuvor. „Ein Teil davon wird heute auch verbrannt“, sagt der Fachmann.

Von Kathrin Götze