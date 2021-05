Schneeren

Die Streuobstwiesen und Biotope in Schneeren sollen in Zukunft besser vernetzt werden. Einen neuen Brückenkopf gibt es nun zwischen einem Grundstück an der Mühle und der sogenannten Bienenwiese in der Nähe der Schneerener Ziegelei. „In Zukunft wollen wir solche Flächen überall entlang des ,Schneerener Dorfrundwegs’ anlegen“, sagt Manfred Batta, Vorsitzender des Schneerener Heimatvereins. Wenn dieses Jahr die Blätter fallen, soll ein ehemals als Pferdewiese landwirtschaftlich genutztes Flurstück am Rötzberg in dieser renaturierten Form umgewidmet werden. „Die Planungen für die neue Streuobstwiese haben wir bereits im vergangenen Herbst gestartet“, sagt Batta. Rund 7500 Quadratmeter misst die Fläche, auf der bald 20 Bäume gepflanzt werden sollen.

Lesen Sie auch Neustadt am Rübenberge: Heimatverein Schneeren frischt Streuobstwiese auf

Die ersten Schritte haben Aktive des Heimatvereins und Eigentümer Christian Rabe bereits unternommen: Zwei Obstbäume und eine Sitzgarnitur markieren den neuen, in der Zukunft für Insekten und andere Wildtierarten nützlichen Bereich. „Im Herbst sollen dann die nächsten 20 hochstämmigen Obstbäume gepflanzt werden“, sagt Batta. Dabei wolle man besonders sogenannte alte und bei Apfelkennern beliebte Sorten an den Start bringen. Die haben, unabhängig vom Geschmack, durchweg wohlklingende Namen: Berner Rosenapfel, Prinz von Preussen, Gravensteiner und Köstliche von Charneux soll es in Schneeren bald zu pflücken geben.

Weitere Flächen sind geplant

„Für die ersten zehn Bäume haben wir schon Paten gefunden“, sagt der Vorsitzende – weitere seien natürlich herzlich willkommen. Mit der Wiese am Rötzberg ist für den Heimatverein noch nicht Schluss: Weitere Flächen habe man bereits akquiriert, sagt Batta. „Viele junge Familien sehen diese Form der Nutzung als einen guten Beitrag zum Umweltschutz.“

Von Mirko Bartels