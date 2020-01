Neustadt

Was erwartet die Stadt vom Sport? Und was benötigt der Sport von der Stadt? Damit diese Fragen geklärt werden können, soll in einem neuen Anlauf ein Sportentwicklungsplan für Neustadt auf den Weg gebracht werden. Der Rat hat am Donnerstag zahlreiche Vertreter benannt, die in einem interfraktionellen Arbeitskreis die Weichen stellen und später weitere Akteure – bei Bedarf auch professionelle Unterstützung – einbinden sollen.

Zum Arbeitskreis gehören der Sportring-Vorsitzende Manfred Oelkers, Jörg Baumann ( TSV Mühlenfeld), Riko Luiking ( TSV Neustadt) und Oliver Seitz als Kenner der Szene und Organisator des Stadtlaufs. Von politischer Seite sind Heike Stünkel-Rabe ( SPD), Günter Hahn (UWG und TV Mandelsloh), Thomas Iseke ( FDP), Thomas Stolte ( CDU und SV Bordenau) sowie Klaus-Peter Sommer ( SPD und Seniorenbeirat) dabei. Auch der Regionssportbund soll einen Vertreter entsenden, ebenso die Stadtverwaltung.

Entwicklungsplan ist schon lange Streitthema

Die Sportentwicklung ist seit vielen Jahren Streitthema in Neustadt. Mit einem selbst aufgestellten Plan erntete die Stadt Anfang 2018 scharfe Kritik, etwa von der UWG. Deshalb sollen im neuen Anlauf auch Vereinsvertreter und Politiker mitwirken.

Die Stadt hat insbesondere mit fehlenden Hallenkapazitäten zu kämpfen – zumal etliche Turnhallen sanierungsbedürftig sind. In selbst aufgestellten Plan hatte die Stadtverwaltung einige Trends in der Sportentwicklung aufgelistet – dabei hatte sie allerdings den Eindruck hinterlassen, sich vom Bau neuer Hallen und der Sanierung bestehender Sportstätten entlasten zu wollen. Man müsse prüfen, inwieweit der Ressourcenaufwand etwa für Leichtathletikanlagen noch gerechtfertigt sei, hieß es in einer Drucksache der Stadtverwaltung zum Thema. Auch den Ansatz, Sporthallen nach Einwohnerzahl zu bauen oder instand zu halten, müsse man überdenken.

Vereine leiden unter schwindendem Engagement

Die Zielgruppe der über 60-Jährigen sei die einzige im Sport, die kontinuierlich wachse, hieß es in der Drucksache weiter. Auch rücke der ursprüngliche Wettkampfcharakter des Sports immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen stünden Gesundheit, Wohlbefinden und Ausgleich vielfach im Vordergrund. Auch hätten die Vereine damit zu kämpfen, dass immer weniger Menschen bereit seien, sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich zu engagieren. Der Sport werde von vielen als kommerzielles Gut angesehen, das in bezahlten Fitnessstudios zu praktisch jeder Zeit gegen Geld wahrgenommen werden könne. Auch Sport im öffentlichen Raum werde populärer, etwa Jogging.

Der neue Arbeitskreis soll nun einen Projektauftrag erstellen, der die Ziele eines Sportentwicklungsplans definiert, den zeitlichen Rahmen absteckt, die Beteiligten benennt und den Zweck herausarbeitet. Die Zwischenergebnisse sollen dann dem Rat vorgelegt werden, der anschließend entscheidet, wann und mit wem das Projekt angegangen werden soll.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze