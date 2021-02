Neustadt/Wunstorf

Die katholischen Kirchen in Neustadt und Wunstorf haben mit Stefan Keil seit Mitte Januar einen neuen Gemeindereferenten. Land, Leute und die Kirchengemeinden lernt der Religionspädagoge nun kennen. Wer möchte, kann sich von ihm zu einem Spaziergang einladen lassen.

Das erste konkrete Projekt, an dem Keil an seinem neuen Arbeitsplatz arbeitet, sind tägliche Impulse zur Fastenzeit, die ab Aschermittwoch auf den Homepages www.st-bonifatius-wunstorf.de und www.katholische-kirche-neustadt.de zu sehen sein werden. Aber auch in den Beerdigungsdienst ist der 56-Jährige bereits eingestiegen. Seine Aufgabe sieht er in erster Linie darin, Ehrenamtliche in den Projekten zu begleiten, die sie übernehmen möchten.

Anzeige

Dienstsitz ist Neustadt, Wohnort ist Seelze

Der Dienstsitz Keils ist Neustadt, sein Wohnort Seelze. Er wandert gern und fährt ebenso gern Rad. Zum Wandern oder auch zu Spaziergängen lädt er nun ein, steht aber gern auch für telefonische oder digitale Gespräche zur Verfügung. Erreichbar ist er unter (05032) 913348 oder per E-Mail an Stefan.Keil@bistum-hildesheim.net.

Von Beate Ney-Janßen