Neustadt - Neuer Kalender erzählt wieder Stadtgeschichte(n) Bilder erwecken Geschichte zum Leben: Auch in der neuen Ausgabe des Kalenders vom Museumsverein Neustädter Land finden sich Spuren – manche sogar mit aktuellem Bezug.

Schulmädchen posieren in den Zwanzigerjahren am ehemaligen Freibad an der Leine. Quelle: Museumsverein Neustädter Land