Neustadt

Der frisch gewählte Seniorenbeirat will in wenigen Tagen seine Arbeit aufnehmen. Die konstituierende Sitzung haben die fünf Mitglieder für Donnerstag, 16. Dezember, geplant. „Wir hoffen darauf, in der nächsten Legislaturperiode mehr schaffen zu können, als es in der Vergangenheit möglich war“, sagt Lothar Reinhardt. Gemeinsam mit Ulrike Weisang, Jean-Claude Cousin-Sauer, Heinz Günther Sala und Ekka Lühring arbeitet er für die nächsten vier Jahre im Seniorenbeirat mit. Die jüngste Amtszeit sei stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen, sagt Reinhardt. „Viele Projekte sind deswegen nicht gestartet oder beendet worden. Nun hoffen wir auf eine positive und konstruktive Zukunft.“

Offizielle Wahl mit Bürgerbeteiligung war nicht nötig

Eine Wahl mit Beteiligung der Senioren im Neustädter Land hat es für den aktuellen Beirat nicht gegeben. „Wir haben per Bekanntmachung, auf der städtischen Homepage und öffentlichen Aufruf Interessierte aufgefordert sich für das Ehrenamt zu bewerben“, sagt Inga Heidemann, Fachdienstleiterin Soziale Arbeit in Neustadt. Weil es nur fünf Bewerbungen gab, hätte man auf eine offizielle Wahl verzichten können, sagt sie weiter. Die sei erst ab sieben Bewerbungen nötig. Bei früheren Wahlen waren alle Bürger ab 60 Jahren beteiligt.

Ulrike Weisang ist Mitglied im Seniorenbeirat. Quelle: Mirko Bartels

Mittler zwischen Senioren und Verwaltung

„Wir verstehen uns als Sprachrohr für die älteren Menschen in unserer Gesellschaft“, sagt Ulrike Weisang. Der ehemaligen SoVD-Vorsitzenden liegen dabei besonders die aktuellen, menschlichen Sorgen am Herzen. „Ich bemerke immer wieder, das es an abwechslungsreichen Angeboten zur Freizeitgestaltung für Ältere fehlt“, sagt sie. Vereinsamung sei eine Folge, die gerade Senioren stark belaste. Dabei könnten die Angebote auch konkreter werden. „Ich könnte mir zum Beispiel eine Art Kummertelefon vorstellen, bei dem Menschen mit Redebedarf sich melden können“, sagt sie. Entsprechende Zeiten könne sie sich gewiss noch einrichten.

Probleme gemeinsam lösen

Den Beteiligten sei klar, dass man viele Probleme nur gemeinsam mit Vertretern der Stadt und Politik angehen könne, sagen die Ehrenamtlichen. Fußgängerfreundlichere Ampelschaltungen und mehr Sitzmöglichkeiten in der Stadt seien zum Beispiel Themen die man in der Vergangenheit bereits recht erfolgreich behandelt habe, sagt Reinhardt. Er ist zum dritten Mal im Beirat und will auch in dieser Wahlperiode seine Themen rund um die Verkehrssicherheit weiter voran treiben.

Welche Themen für die nächsten vier Jahre auf der Agenda stehen und in wessen Zuständigkeit sie fallen, werden die Mitglieder des Beirats bis zu ihrer konstituierenden Sitzung noch genauer bestimmen. „Wichtig ist es in jedem Fall, eine bessere Kommunikation mit den Senioren und den entsprechenden offiziellen Stellen in Verwaltung und Politik zu schaffen“, sagt Cousin-Sauer.

Von Mirko Bartels