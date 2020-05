Neustädter Land

Gesundheit und Ernährung sind vielfach Thema in diesen Tagen. Das ist gut für die landwirtschaftlichen Direktvermarkter, die eine deutlich gestiegene Nachfrage für ihre Produkte beobachten. Neben Märkte, Hofläden und Selbstbedienungsstände mit Kasse auf Vertrauensbasis treten als relativ neue Einrichtung auch Automaten.

Erster Anbieter auf diesem Gebiet ist Andreas Kehrbach in Laderholz, der den ersten Automaten bereits vor vier Jahren aufgestellt hat: Der 40-jährige Landwirt beschickt auch Märkte, hat deshalb neben den eigenen Erzeugnissen eine große Auswahl von weiteren Produkten im Angebot. Seine Automaten sind sommers wie winters, unabhängig von Wochentag und Tageszeit zugänglich. In den Fächern warten Eier, Obst, Gemüse, Kartoffeln, Wurst, Fleisch und Säfte. Seine neueste Einrichtung ist ein Abholautomat für individuell zusammengestellte Gemüsepakete.

Automaten wechseln, kühlen und heizen

In jüngster Zeit hat Kehrbach einen deutlichen Zuwachs der Nachfrage registriert. „Es entwickelt sich aber schon länger kontinuierlich weiter“, sagt er. Allein in der Viertelstunde beim Fototermin am Automaten kommen zwei Kundinnen vorbei. Eine von ihnen ist Ilse Hauke. „Ich habe gesehen, dass es Erdbeeren gibt, das wollte ich mal ausprobieren“, sagt sie. Da kann ihr Kehrbach gleich noch zeigen, wo sie das Geld einwerfen muss und wo die Ware herauskommt. „Der Automat wechselt Geld, kühlt im Sommer und heizt im Winter“, sagt der Landwirt.

Ilse Hauke hat in Laderholz ein Schälchen Erdbeeren aus dem Automaten gezogen. Quelle: Kathrin Götze

Die Vorteile dieser Form des Direktverkaufs haben auch die Partner der Bio Leineland für sich entdeckt, in ihren Selbstbedienungsstationen in einer Holzhütte in Eilvese und im alten Trafohäuschen in Empede gibt es die selbst produzierten Eier, Kartoffeln, außerdem Nudeln sowie zusätzliche Saisonware. „Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist gestiegen, sowohl in den Geschäften als auch in den Automaten“, berichtet Gesellschafter Daniel Magers.

In Eilvese ist der Automat der Bio Leineland in einer Holzhütte untergebracht. Quelle: Kathrin Götze

Stände auf Vertrauensbasis gibt es in vielen Dörfern

Landvolk-Sprecher Volker Hahn bestätigt das: „Man merkt sehr deutlich, dass die Direktvermarkter angesteuert werden“, sagt er. Er selbst hat keinen Automaten, wohl aber einen Selbstbedienungsstand mit Kartoffeln und Eiern auf seinem Hagener Hof stehen. „In letzter Zeit haben wir allerdings nachts nicht mehr so oft Besuch“, sagt er mit einem Lächeln. Sonst komme, gerade zu Schützenfestzeiten, der eine oder andere auch mal in den frühen Morgenstunden und nehme Eier mit.

So oder ähnlich gibt es die Selbstbedienungsstände in vielen Neustädter Dörfern, etwa in Otternhagen, Mandelsloh, Niedernstöcken, Stöckendrebber, Welze und Vesbeck. Hof Hauswald in Bevensen hat seinen Hofladen mit größerer Auswahl schon vor Jahren auf Selbstbedienung auf Vertrauensbasis umgestellt, und in Dudensen bietet Marie Kopischke vor ihrem Blumenladen Maries Allerlei eine Auswahl frischer Lebensmittel aus einem Kühlschrank an.

Selbstbedienung auch bei Spargel, Erdbeeren und Honig

Lucas Pfannkuche hat in Schneeren eine Honigkiste aufgebaut, Schwiegermutter Susanne Speisekorn bietet darin auch selbst genähte Alltagsmasken an. Quelle: Kathrin Götze

Auch Lübberts Spargel- und Erdbeerhof in Suttorf hat neuerdings einen Selbstbedienungsstand mit Kühlschrank an der Straße stehen. Und in Schneeren hat der Student und Hobby-Imker Lucas Pfannkuche vor dem Haus an der Ecke Heuberg/In den Kiefern eine Honigkiste aufgestellt, in der neben den Produkten seiner Bienen auch die selbst genähten Alltagsmasken seiner Schwiegermutter Susanne Speisekorn zu haben sind. Nachts werden die meisten dieser Stände geschlossen, sind aber in der Regel auch am Wochenende geöffnet. Rund um die Uhr zugänglich ist überdies ein Lebensmittelautomat am Edeka-Laden an der Landwehr.

Von Kathrin Götze