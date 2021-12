Neustadt

Der erste in der Schlange hat sich in weiser Voraussicht einen Hocker mitgebracht. Bereits anderthalb Stunden vor der Eröffnung des neuen Impfzentrums an der Hans-Böckler-Straße warten mehrere Dutzend Impfwillige am Donnerstagmorgen auf Einlass. „Ich möchte rechtzeitig zu Weihnachten die Sicherheit für meine Familie, um in Ruhe zu feiern“, sagt Mathias Liecker. Der 48-jährige Bordenauer bekam die erste Spritze im neuen Standort, der nun bis Ende März das zentrale Impfzentrum in der Kernstadt beherbergt. Aktuell ist es das einzige Zentrum in Neustadt. Bald könnte aber womöglich auch in den Ortschaften geimpft werden.

Ein privater Anbieter, der in den nächsten Tagen mehrere Testzentren im Neustädter Land öffnen will, hat entsprechende Pläne mitgeteilt. „Wir schauen, ob in Zukunft auch hybride Impf- und Testzentren an mehreren Standorten möglich sind“, sagt Martin Schiller, Vertriebsleiter der Darpe Bürocenter GmbH. Bereits am Freitag, 10. Dezember, sollen neue Testzentren in Eilvese (STK Sportheim, Zum Eisenberg) und im Veranstaltungszentrum Leinepark (Suttorfer Straße) öffnen. Weitere Testzentren sind in Hagen, Mardorf und Mandelsloh in Vorbereitung.

Zur Galerie Von Donnerstag, 9. Dezember, bis Ende März 2022 ist das Impfzentrum in der Hans-Böckler-Straße 65 in Neustadt geöffnet. Das erwartet Sie im Inneren.

Nachfragehoch im Januar erwartet

Das neue Kernstadtimpfzentrum befindet sich in einer großen Halle, die der Stadt von der Malerfirma Temps kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ein stattlicher Weihnachtsbaum und angenehme Wärme auf der ganzen Fläche sorgen für eine positive Atmosphäre. Im Inneren ist Platz für gut 20 Wartende. Das ist zwar nicht ausreichend für den ersten Andrang, aber deutlich komfortabler als die Situation im inzwischen geschlossenen provisorischen Impfzentren an der Marktstraße. Bei der Stadt denkt man aktuell darüber nach, ein Buchungssystem für Impftermine einzuführen. Das könnten die derzeit sehr langen Wartezeiten vermutlich reduzieren. „Einen Höchstwert bei der Nachfrage nach Booster-Impfungen erwarten wir im Januar“, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. Die Verantwortlichen bei der Stadt zeigten sich am Donnerstag erleichtert. „Hier am Standort ist es endlich so, wie wir es uns vorgestellt haben. Es ist warm, und wir haben gute Bedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Schley. So sei sichergestellt, dass diese mittags eine Stunde Pause machen können.

Es wird weitere Impfangebote geben

Registrierung der Impflinge im neuen Impfzentrum in der Hans-Böckler-Straße. Quelle: Mario Moers

Insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes Hannover sorgen gleich von Beginn für einen reibungslosen Ablauf. Hinzu kommen zwei Ärzte für die obligatorischen Vorgespräche.

Hinter den Kulissen arbeitet man in der Stadtverwaltung an der Ausweitung des Impf- und Testangebots. „Wir gehen davon aus, dass es weitere Kapazitäten geben wird“, so Schley. So findet etwa an drei Tagen ab dem 17. Dezember eine große Impfaktion für die Mitglieder der Neustädter Feuerwehren im neuen Feuerwehrzentrum statt. Die Organisatoren rechnet mit fast 400 Impfwilligen.

Mitarbeiter dringend gesucht

Die Hans-Böckler-Straße wird im Bereich des Impfzentrums vorübergehend zur Einbahnstraße. Zum Auftakt am Donnerstag war es auf der kleinen Straße dennoch eng. Quelle: Mario Moers

Als ein Nadelöhr beim Aufbau weiterer Test- und Impfstandorte erweist sich dieser Tage die Suche nach geeignetem Personal. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für das Impfzentrum und die neuen Testzentren gesucht. Interessenten für einen Job im Impfzentrum können sich per E-Mail an Tanja Haberstein unter t.haberstein@asb-hannover.de wenden. Ansprechpartner für Stellen in den Test- und Impfzentren des Anbieters Darpe Bürocenter ist Martin Schiller (m.schiller@darpe-buerocenter.de). Der Stundenlohn beginnt in beiden Fällen bei 15 Euro, Impfberechtigte erwartet je nach Anbieter ein deutlich höheres Gehalt.

Das Impfzentrum an der Hans-Böckler-Straße 65 ist montags bis freitags jeweils von 10 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Der Impfstoff von Biontech ist dort ausschließlich für Personen unter 30 Jahren, Schwangere und Personen, die noch ihre Zweitimpfung mit Biontech benötigen, reserviert. Alle anderen bekommen Moderna.

Von Mario Moers