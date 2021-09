Mandelsloh

Die Freiwillige Feuerwehr Mandelsloh bekommt ab 2022 ein neues Feuerwehrhaus. Das hat Ortsbürgermeister Günther Hahn bei der Jahresversammlung bestätigt. Der Baustart soll weiterhin im vierten Quartal 2022 sein. „Derzeit laufen die archäologischen Untersuchen auf dem Grundstück, der Zeitplan wird davon aber nicht beeinträchtigt“, sagt er.

„Leider gibt es derzeit Verzögerungen beim Neubau in Dudensen, danach geht es sofort mit den Planungen für Mandelsloh weiter“, sagt Kai Knigge vom Fachdienst 30. Dann sollen auch die Planungen für ein neues Löschgruppenfahrzeug wieder aufgenommen werden.

Die Jahresversammlung in Mandelsloh sollte eigentlich im Februar stattfindenden – musste wegen der Pandemie aber verschoben werden. Nun gab es das Zusammentreffen zumindest in einer abgespeckten Version. „Die einzelnen Abteilungen haben ihre Berichte vorgelegt, Ehrungen und Beförderungen werden wir nachholen“, sagt Pressewart Tobias Haltenhof. Auch einige Wahlen standen am Wochenende an.

„Es war ein Jahr voller Herausforderungen“, resümierte Ortsbrandmeister Sven Hellfeuer die vergangenen Monate. Dabei gebe es durchaus positive Entwicklungen in Mandelsloh: Trotz Pandemie sei die Mitgliederzahl der Feuerwehr gestiegen. „Ich bedanke mich bei allen aktiven Mitgliedern, denn es haben alle zur Stange gehalten und es ist niemand verloren gegangen“, sagt er. 193 Mitglieder zählt die Wehr im Norden des Stadtgebietes über alle Abteilungen – fünf mehr als 2019, sagt Hellfeuer. Ein Trend der sich fortsetzt: Auch in diesem Jahr habe es schon Eintritte gegeben. Für die Kinderfeuerwehr gibt es gar Wartelisten.

Nur sieben Einsätze in 2020

Insgesamt blicken die Aktiven auf ein eher ruhiges Jahr zurück: Zu insgesamt sieben Einsätzen sei man 2020 ausgerückt. Änderungen gab es bei den Personalien: Nils Frenser haben die Aktiven einstimmig zum neuen Gerätewart, Frauke Drösemeier zur Schriftführerin gewählt. Fritz Helmut Heinemann hat seinen Gruppenführerposten an Hinrich Ridder weitergegeben.

Ortsbrandmeister Sven Hellfeuer (7. von links) resümierte gemeinsam mit Frauke Drösemeier (von links), Fritz Helmut Heinemann, Pascal Helwig, Volker Piening, Hinrich Ridder, Nils Frenser, Ortsbrandmeister Sven Hellfeuer, Dennis Hausmann und Ortsbürgermeister Günter Hahn das Feuerwehrjahr 2020 in Mandelsloh. Quelle: Privat

30 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr hat im vergangenen Jahr viele neue Wege beschritten: Insgesamt 30 Mitglieder zwischen zehn und 17 Jahren zählt die Abteilung in Mandelsloh und ist damit die stärkste Jugendwehr im Stadtgebiet. „Unsere Mitglieder kommen aktuell aus acht Dörfern“, sagt Jugendfeuerwehrwart Tobias Haltenhof. Gleiches gilt für sein Team: „Wir haben Betreuende aus Mandelsloh, Amedorf, Niedernstöcken, Welze, Evensen und Lutter.“ Diese mussten Teile ihrer ehrenamtlichen Arbeit durch den Feuerwehr-Lockdown ab März 2020 völlig neu erfinden.

Mit Erfolg: „Wir haben es geschafft alle bei Laune zu halten und das Jahr ohne Austritte zu meistern“, sagt Haltenhof. Dabei zeigte das Team viel Kreativität. „Im Laufe der Zeit haben wir einen Materialpool von mehr als 35 Themen und Spielen für die Online-Dienste ausgearbeitet. Sogar eine Halloween- und Weihnachtsfeier gab es virtuell.“

Von Mirko Bartels