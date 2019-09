Poggenhagen

Schon bei den Proben ist dem Team vom Dorftheater große Spielfreude anzumerken. Bereits seit Juli proben die engagierten Laienschauspieler das neue Bühnenwerk „Lass die Sau raus!“ von Andreas Wening. In diesem Jahr geht es um Lebensmittelskandale, Essgewohnheiten und um Vegetarier. Ständig neue Schreckensmeldungen in der Lebensmittelindustrie animieren Karin Heppner sowie ihre Nachbarinnen Selma und Lotte, endlich aktiv zu werden. Mithilfe von Flugblättern rufen die drei beherzten Frauen zu einem Boykott der regionalen Wurst- und Fleischtheken auf.

Liebe zur Sau sorgt für Verwicklungen

Zur Bestärkung ihres Vorhabens soll es auch in den eigenen Haushalten eine Nahrungsumstellung geben – ein Vorhaben, mit dem sie nicht bei jedem auf besondere Gegenliebe stoßen. Dann haben Ehemann Norbert Heppner und Sohn Mirco die zündende Idee: Eine Sau muss her und die sollte im alten Schweinestall nebenan einziehen. Norberts Liebe zur Sau „Anita“ ist der Anlass für einige urkomische Verwirrungen. Wen wundert es, dass Lotte und Selma sowie Schwiegervater Erwin Heppner falsche Schlüsse ziehen. Schon bald beginnt eine turbulente Verwicklungsgeschichte, die sogar die Polizei streiken lässt.

Schauspielernachwuchs gesucht

Das gesamte Ensemble freue sich schon mächtig auf die Aufführungen, sagt Gruppensprecherin Sigrid Baumann. „Die Schauspielerei macht so viel Spaß. Es ist faszinierend, wenn man in die Rolle einer anderen Person schlüpfen kann.“ Was sich die Gruppe noch wünscht, ist Nachwuchs. Besonders junge Menschen zwischen 25 und 30 Jahren, denen es Freude bereitet auf der Bühne zu stehen, seien willkommen. „Beim Dorftheater Poggenhagen gibt es eine tolle Gemeinschaft“, sagt Baumann. Interessierte Laiendarsteller sollten sich schon jetzt für die nächste Saison bei Bärbel Lampe unter Telefon (05032) 61322 melden.

Alle Termine auf einen Blick

Die Premiere beginnt im Gemeindehaus der evangelischen Kirche, Bonifatiusstraße, am Freitag, 25. Oktober ab 20 Uhr. Es folgen weitere Aufführungen am Sonnabend, 26. und Sonntag, 27. Oktober. Weitere Termine gibt es am Mittwoch, 30. Oktober, sowie Freitag, 1., Sonnabend, 2. und Sonntag, 3. November sowie am Mittwoch, 6. , Freitag, 8., Sonnabend, 9., und Sonntag, 10. November. Die Vorstellungen beginnen am Freitag und Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Mittwochs öffnet sich der Vorhang jeweils um 19 Uhr. Karten zum Preis von 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder gibt es bei Familie Lampe, Telefon (05032) 61322. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.dorftheater-poggenhagen.de.

Von Carola Faber