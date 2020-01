Neustadt

Bewegende Musik in Verbindung mit nachdenklich stimmenden Worte berührte am Neujahrsabend die Herzen der Zuhörer auf den gut besetzten Bänken in der Liebfrauenkirche. Ein eindrucksvolles Programm boten die Hornisten Sophie Jarosch von Schweder und Keji Takao sowie Hinako Inoue am Klavier. Zwischen zart schmeichelnd und emotional aufbrausend bewegte sich das Repertoire des Konzerts. Raumfüllend erklang gleich zum Auftakt der erste Satz der Hornsonata Opus 178 von Josef Rheinberger.

Musik vermittelt Freude und Optimismus

Takao spielte sein Instrument voll aus, während das einfühlsame Klavierspiel die bezaubernden Melodien durch eine ausgeprägte Linienführung unterstützte. Sinfonische Klangfülle erreichte das Programm im Adagio aus dem Konzert in Es-Dur für zwei Hörner von Antonio Rosetti. „Das klang schon bei den Proben richtig toll“, lobte Zuhörer Holger Handtke die Instrumentalisten. Mit teils kraftvoller und teils tiefsinniger Musik berührt zu werden und dadurch Freude und Optimismus für ein neues Jahr zu schöpfen, gelang auch dank der Ansprache von Vikar Mathias Hartewieg.

Jahreslosung ist Thema der Ansprache

Er setzte sich darin mit der Jahreslosung 2020 „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ auseinander. „ Neujahr, das ist für mich auch immer ein Grenztag. Ein Tag zwischen nicht mehr und noch nicht“, sagte der Vikar. Sehr passend wirkte anschließend das impressionistisch anmutende Werk „Im Nebel“ für Soloklavier von Leoš Janacek. Zwischen schroffen Gegensätzen und lyrischen Phrasen nahm das leidenschaftliche Spiel von Pianistin Inoue die Zuschauer mit in die expressive Welt dieser Musik.

Vikar Mathias Hartewieg gibt den Zuhörern in der Liebfrauenkirche nachdenkliche Worte mit ins neue Jahr. Quelle: Carola Faber

Von Carola Faber