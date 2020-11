Neustädter Land

Bordenau will mit einem Abschnitt der Bordenauer Straße dabei sein, auch in Büren soll bald Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt gelten. Etliche Neustädter Ortsräte haben entschieden, an einem Modellversuch der Region Hannover teilzunehmen. Zusätzlich zu den Nebenstraßen, die die Stadt mit Tempo 30 beschildern lassen hat, sollen auch Ortsdurchfahrten auf diese Weise sicherer werden.

Bordenauer schlagen einen Abschnitt vor

„Ich habe den Vorschlag gemacht, die Bordenauer Straße nicht in Gänze, aber von der Einmündung Birkenweg bis zur Einmündung Bäckerstraße aufzunehmen“, sagt etwa Bordenaus Ortsbürgermeister Harry Piehl ( SPD). Dabei gehe es ihm einerseits um Lärmschutz, andererseits auch um Verkehrssicherheit. In diesem Bereich zwischen Kindergarten, Schule, Sportplatz, Apotheke, Arztpraxis, Einkaufsmarkt und Friedhof seien besonders häufig Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Er sei schon häufig angesprochen worden, so Piehl. Auch der Ortsrat sieht das so und stimmte zu, die Strecke vorzuschlagen.

Drei weitere Ortsräte äußern Wünsche

Nicht überall sind die zentralen Verkehrsadern auch verfügbar für einen solchen Versuch: Nur Kreisstraßen, für die die Region Hannover die so genannte Baulast trägt, kommen infrage. Der Ortsrat Mariensee schlägt die Straße Alt Mariensee vor, außerdem den innerorts liegenden Teil der Weinbergstraße in Empede. Aus Otternhagen kommt der Wunsch, den Verkehr auf der Straße An der Waldbühne und auf der Ortsdurchfahrt Scharrel zu bremsen. Auch kurze Abschnitte der Bevenser Straße in Bevensen sowie der Straße An der Alpe in Laderholz sind vorgeschlagen.

Die Region wird nicht alle diese Strecken in ihr Programm aufnehmen. In 40 Ortschaften rund um die Landeshauptstadt sind die Ortsdurchfahrten Kreisstraßen, doch so viele Teststrecken wird es nicht geben. Nach Ablauf der Meldefrist lässt die Region zunächst messen, wie viel Auto- und Radverkehr auf den jeweiligen Straßen liegt. Je mehr Verkehr, desto größer ist die Chance.

Strecken sollen attraktiver für Radfahrer werden

Die Aktion dient auch dazu, die Ortschaften für Radfahrer attraktiver zu machen, wie Verkehrsplaner Conrad Vinken kürzlich im HAZ-Forum zur Verkehrswende sagte. Mangels Platz für Radwege hat die Region nämlich etliche Ortsdurchfahrten mit so genannten Schutzstreifen versehen oder lediglich Fahrradsymbole auf die Fahrbahn markieren lassen.

Keine Wünsche zu diesem Projekt hat der Ortsrat Mühlenfelder Land geäußert, und auch der Ortsrat Neustadt entschied sich dagegen. In der Kernstadt ist allerdings eine wichtige Kreisstraße dennoch inzwischen mit einem Tempolimit versehen: Die Landwehr ist so marode, dass dort wegen der Straßenschäden nur 30 gefahren werden darf.

Von Kathrin Götze