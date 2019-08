Niedernstöcken

Ein 67-jähriger Mann ist am Sonnabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Neustädter gegen 19.15 Uhr von Rodewald kommend auf der Niedernstöckener Straße, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Seat von der geraden Strecke nach links abkam und gegen einen Baum prallte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Noch am Unfallort ordnete die Polizei eine Blutentnahme an, da die Beamten den Verdacht hatten, der Neustädter könnte betrunken gewesen sein, so der Polizeisprecher weiter.

Die Feuerwehren aus Steimbke und Rodewald kümmerten sich um ausgetretene Kühlerflüssigkeit. Den Schaden am Auto konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Von Marleen Gaida