Neustadt

Das St. Nicolaistift wird 600 Jahre alt. Das soll im September gebührend gefeiert werden –unter anderem mit Beteiligung am Mittelaltermarkt rund um Schloss Landestrost. Eine Festschrift mit der Geschichte der Stiftung wird es obendrein geben. Dafür hofft das Nicolaistift auf Hilfe der Neustädter mit alten Fotos und anderen Erinnerungsstücken.

„Nicolai – das ist der Schutzpatron der Reisenden und Pilger“, sagt Dagmar Brusermann. Die Geschäftsführerin der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser ist auch theologische Vorständin der Stiftung St. Nicolaistift und an den Jubiläumsvorbereitungen beteiligt. Solche Reisenden seien die ersten gewesen, die in den Genuss der Stiftung kamen.

Ein Haus für kranke Kreuzzugheimkehrer

Vor 600 Jahren hätten Neustädter Bürger der Kirche Grundstücke geschenkt, damit sie sich „um die alten und kranken Lüe von Neustadt“ kümmere, erzählt Brusermann. Im Blick hätten sie in jener Mittelalterzeit aber auch diejenigen gehabt, die von Kreuzzügen zurückkamen und Krankheiten aus dem Orient einschleppten. Daher wurde das Haus des Stiftes auch nicht innerhalb der Stadtmauern gebaut.

Eine Zeichnung des alten Gebäudes des Neustädter Nicolaistifts. Quelle: privat

Heute liegt der ursprüngliche Standort jenes Alten- und Siechenhauses an der Leinstraße/Ecke Großer Weg längst inmitten der Kernstadt. Ursprünglich, denn 1964 wurde das Gebäude dort abgerissen und stattdessen das Altenheim am Silbernkamp gebaut. Der Abriss, sagt Brusermann, sei bei den Neustädtern gar nicht gut angekommen. Irgendwie sei es doch ihr Eigenes gewesen. Ein Stück Stadtgeschichte.

In Neustadt als „Gut-Leut-Hof“ bekannt

„In Neustadt trug es den Namen Gut-Leut-Hof“, wirft Peter Kiefer ein. Das sage doch viel über den hervorragenden Ruf des Hauses in der Stadt aus, meint der Geschäftsführer des Pflege- und Wohnstifts. Ein guter Gedanke, der bis heute weiterlebe.

Nun suchen Brusermann und Kiefer nach Relikten aus der Zeit dieses Gut-Leut-Hofes. Alte Fotos, Postkarten, Zeichnungen, Dokumente und andere Dinge. Eine 72-seitige Festschrift hat die Historikerin Bettina Kratz-Ritter bereits erstellt. Mit Platzhaltern für weitere Fotos. Die können am Empfang des Nicolaistifts am Silbernkamp 6 abgegeben werden, versehen mit Kontaktdaten, damit sie zurückgegeben werden können.

Wetterfahne im Museums-Lager ausgebuddelt

Ein Gegenstand hat sich bereits gefunden: die Wetterfahne, die nun im Foyer des Nicolaistifts steht und die vermutlich den First des alten Gebäudes zierte. Neustadts Museumsleiter Hans-Erich Hergt hat die Diakonie-Mitarbeiter zu dem verzierten Windspiel geführt, das im Lager seines Museums schlummerte.

Einige historische Fotos sowie die alte Wetterfahne haben Dagmar Brusermann und Peter Kiefer bereits gefunden, hoffen aber aus Archiven der Neustädter auf noch mehr Aufnahmen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Aus dem alten Gebäude soll auch die Glocke stammen, die jetzt in der Friedhofskapelle an der Lindenstraße bimmelt. Eine Aufgabe, die für die Geschäftsführer noch ansteht: Sich in den Turm schlängeln und den Klangkörper in Augenschein nehmen.

Zum Jubiläumsfest predigt der Landesbischof

Zum Festprogramm vom 3. bis 5. September gehört ein Gottesdienst, in dem Landesbischof Ralf Meister predigt, eine Ausstellung von Auszubildenden mit „Glücksmomenten“ aus ihrer Arbeit, und die Teilnahme am Mittelaltermarkt am Schloss Landestrost. Dort will sich die Diakonie mit einem „Armenhaus“ präsentieren. Ganz im Sinne des ursprünglichen Gedankens des Nicolaistifts. Das sei nämlich immer auch für weniger vermögende Menschen ein Zufluchtsort gewesen, sagt Brusermann.

Von Beate Ney-Janßen