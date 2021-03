Niedernstöcken

Aufgrund der Corona-Pandemie lassen sich Gottesdienste vielerorts nur unter Auflagen feiern. Eine Alternative zum klassischen Gottesdienst bietet die Kirchengemeinde Niedernstöcken mit den Ortschaften Stöckendrebber und Esperke wieder an Ostern: Interessierte können Montag, 5. April, zu einem Autogottesdienst auf dem Schützengelände vor dem Schafstall in Esperke, An der Drift 3, kommen. Der startet, anders, als im Gemeindebrief angekündigt, um 11.15 Uhr. Anmeldungen sind möglich bei Gundis Holzbrecher unter Telefon (0151) 41244080 und Jens Ostrominski-Gardlo unter Telefon (0157) 34724688.

Die Form des Autogottesdienstes ist in Esperke bereits erprobt: Pastor Jan Mondorf feierte bereits im Sommer und an Weihnachten gemeinsam mit den Gläubigen in dieser Form.

Von Mirko Bartels