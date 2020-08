Bordenau

So ein Fluss bringt immer mal wieder Überraschungen mit sich. Auf der Leineinsel an der Brücke bei Bordenau sind jetzt zwei schrottreife Fahrräder aufgetaucht. Sie steckten sogar aufrecht im Sand der Insel, neben einem Baumstamm, der dort schon länger liegt. Verrostet und mit Schlamm bedeckt wie sie waren, gaben sie geradezu ein stimmiges Bild ab. Das Ganze erinnerte an eine Kunstinstallation.

Zur Galerie Schrott im Fluss? Das kann die Stadt Neustadt nicht dulden. Raphael Sager, Louis Neugebauer und Dirk Herrmann von der Feuerwehr Bordenau bergen die Fahrräder von der Leineinsel, damit sie entsorgt werden können.

Möglicherweise seien sie mit dem jüngsten Hochwasser angeschwemmt worden, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Trotz des reizvollen Bildes könne die Stadt Schrott im Fluss nicht dulden. Da der städtische Bauhof für Einsätze im Fluss nicht ausgerüstet ist, unterstützte die Feuerwehr Bordenau die Kollegen. Im Neoprenanzug, mit Schwimmweste und Seilsicherung marschierte Raphael Sager durch den Fluss und barg die Räder von der Insel. Ohne solche Sicherung sollte das allerdings niemand nachmachen: Die Strömung im Flussbett kann tückisch sein.

Von Kathrin Götze