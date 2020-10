Landkreis Nienburg

Der Landkreis Nienburg hat die Marke von 35 Corona-Neufällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Diese Quote wurde vom Land Niedersachsen als eine Grenze zur Umsetzung regionaler Beschränkungen festgelegt. Im gesamten Landkreis gelten daher im Bezug auf private Zusammenkünfte und Feiern automatisch die verschärften Regeln der Niedersächsischen Corona-Verordnung. In Neustadt gibt es aktuell 24 registrierte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 14. Oktober). Die Infektionen verteilen sich allerdings auf einen längeren Zeitraum.

„In unseren Fallzahlen können wir keinen Ort und keinen Anlass als maßgeblichen Hotspot identifizieren, daher greifen jetzt Beschränkungen für den gesamten Landkreis“, erklärt Landrat Detlev Kohlmeier. Das Ziel sei klar: Infektionsketten unterbrechen und eine weitere Ausbreitung des Virus eindämmen.

Vor diesem Hintergrund regelt die Landesverordnung, dass private Zusammenkünfte sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien bis auf Weiteres nicht mehr als 25 Personen umfassen dürfen. Ausnahmen bilden lediglich Zusammenkünfte von engen Familienangehörigen oder maximal zwei Hausständen. Private Feiern an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten und in zur Verfügung gestellten Räumen ( Gastronomie) sind auf maximal 50 Personen beschränkt. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 50, drohen weitere Verschärfungen.

