Laderholz

Auf Dangers Hof gehen die Handwerker ein und aus: Im ehemaligen Schweinestall des Laderholzer Familienbetriebs entsteht aktuell Neustadts erste Bauernhof-Kita. Die Erzieherin und Agrarwirtin Hanna Dangers (25) gründet sie als Partnerin in der Genossenschaft Kita Natura. Diese Gemeinschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindergärten auf Bauernhöfen zu gründen. Zu ihren Zielen gehört, nachhaltige Bildung für Ernährung und Gesundheit zu ermöglichen, Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu schaffen und das kulturelle Landleben für Kinder zu bereichern.

Hanna Dangers (links) und ihre Schwester Lena mit Tochter Enna (1) besichtigen die Baustelle. Quelle: Kathrin Götze

Anzeige

Betreuungsplätze für 20 Kinder

Im Januar soll die ungewöhnliche Kita eröffnet werden. Zwei Mitarbeiterinnen kümmern sich neben Dangers selbst um 15 Kinder ab drei Jahren, dazu fünf ab dem Alter von zwei Jahren. Das Mindestalter ist dem Konzept geschuldet, nach dem die jungen Besucher die meiste Zeit aktiv draußen verbringen sollen. Neben 140 Quadratmetern in den Räumen wollen Dangers gut 400 Quadratmeter Außenfläche den Kindern abtreten. Doch auch drinnen gibt es genug Platz. Neben dem Gruppenraum entsteht auch ein Ruheraum, in dem die Krippenkinder Mittagsschlaf halten können.

Weitere HAZ+ Artikel

Einstellungsgespräche laufen

„Wir können noch Kinder aufnehmen“, sagt die junge Gründerin. Sie wolle den Anmeldemonat November noch mit in die Planung einbeziehen, um dann im Januar zu starten. Aktuell führe sie Einstellungsgespräche mit möglichen Mitarbeiterinnen, auch eine Küchenkraft suche sie noch, berichtet Dangers weiter. „Wir wollen hier selber kochen, und die Kinder sollen dabei helfen“, sagt sie. Auch das Korn von den eigenen Äckern werden sie dreschen und mahlen, um dann Brot daraus zu backen. Auf ihrem Hof, einem ehemaligen Milchviehbetrieb, ziehen Dangers neben dem Getreideanbau nun noch Jungrinder für die Fleischproduktion auf, „auch Hühner und Sauen gibt es im Dorf“, sagt die Gründerin.

Hanna Dangers bekommt bei der Kita-Gründung auch Unterstützung von ihrem Vater Hartmut Quelle: Marleen Gaida (Archiv)

„Und Kaninchen kriegst du dann auch noch“, fügt ihr Großvater Heinrich Dangers fröhlich hinzu. Der 88-Jährige ist begeistert von den Plänen der Enkelin und von dem Leben, das die neue Nutzung auf den Hof bringt. Er habe einiges an Strukturwandel im Dorf miterlebt, erzählt er. Auch die Entwicklung, nach der statt einst 13 Höfen im Dorf nun noch drei übrig sind. Dass in den alten Schweinestall einmal Kinder einziehen würden, hätte er sich früher nicht träumen lassen, sagt der Senior.

Politiker loben und unterstützen das Projekt

Damit alles rechtzeitig fertig wird, haben nun die Handwerker noch einiges zu tun. Über Bodendämmung und Fußbodenheizung trocknet nun noch einige Wochen lang der Estrich, auf dem später Linoleum und Fliesen verlegt werden sollen. Die hölzerne Außenverkleidung ist schon fertig, nun bauen die Handwerker Fenster und Türen ein. „Die Fensteröffnungen waren schon da, wir haben sie jetzt noch nach unten erweitert, damit auch die Kleinsten rausgucken können“, sagt Dangers.

Der alte Schweinestall wird umgebaut (von links): Heinrich Dangers, Lena Dangers, Tischlermeister Steffen Dangers und Ralf Borchers sowie Hanna Dangers mit ihrere Nichte Enna freuen sich über den Fortschritt. Quelle: Kathrin Götze

Ursprünglich war geplant gewesen, die Kita bereits in diesem Jahr zu eröffnen. Dass es nun länger dauert, liegt an Verzögerungen, die die politischen Beratungen mit sich brachten. Und das, obwohl Politiker aller Parteien das Projekt von Beginn an lobten und unterstützten. Von den rund 336.500 Euro Investitionskosten soll die Stadt 170.000 übernehmen, die Region Hannover 106.500 Euro, und 60.000 kommen aus dem Landesprogramm zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren. Überdies rechnet die Stadtverwaltung mit einem jährlichen Zuschussbedarf von 140.000 Euro, der wie bei anderen freien Kita-Trägern aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen wird.

Von Kathrin Götze