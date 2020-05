Nöpke

Seit Oktober müssen die Nöpker für Trauerfeiern auf die umliegenden Dörfer ausweichen. Ihre alte Kapelle war baufällig und deshalb gesperrt. Doch nun ist ein Ende abzusehen: Der Neubau geht voran, dem Richtspruch von Zimmermeister Falko Wolf lauschten am Freitag eine Handvoll Dorfbewohner – natürlich im vorgeschriebenen Abstand zueinander.

Sanierung der alten Kapelle wäre zu teuer gewesen

Der Neubau am Fritz-Rabe-Weg ist ein Projekt im Rahmen der Dorferneuerung in Nöpke. Eine Sanierung der alten Kapelle aus den Siebzigerjahren wäre zu teuer gewesen. Das Mauerwerk war sehr feucht, die Bausubstanz marode. „Der Antrag im Dorferneuerungsprogramm war die letzte Chance für die Nöpker, künftig wieder Trauerfeiern im eigenen Ort abhalten zu können. Eine Sanierung oder einen Neubau nur aus Mitteln der Kirchengemeinde zu finanzieren, wäre nicht möglich gewesen“, betont Pastor Dirk Heuer.

Nachhaltiges Gebäude mit Zukunft

Die neue Kapelle ist aus Holz und damit CO2-neutral, wie es heißt. „Rund 190.000 Euro kostet das gesamte Projekt. Davon trägt die Kirchengemeinde 50 Prozent, das Amt für regionale Landesentwicklung 43 Prozent, und die Dorfgemeinschaft bringt sich mit Eigenleistungen ein“, berichtet der Pastor. Mitte März haben die Nöpker bereits drei Tage lang das alte Gebäude ausgeräumt und beim Abriss geholfen.

Während vor Ort die Fundamente gelegt wurden, entstanden in der Zimmerei Wolfsbau die hölzernen Wandelemente. Daraus errichteten die Handwerker innerhalb von nur einer Woche ein bereits im Rohbau ansprechendes Gebäude mit vielen Fensteröffnungen. „Der 100 Quadratmeter große Raum für die Trauerfeiern wird bis zu den Deckensparren offen bleiben, die Innenwände aus Gipskarton werden nur weiß gestrichen“, erklärt Zimmermeister Wolf. Für den Fußboden ist ein Vinylparkett vorgesehen, alle Fenster sind aus Klarglas, und die Außenfassade erhält eine Verkleidung aus Lärchenholz.

Zur Galerie Zum Richtfest der neuen Kapelle in Nöpke hält Zimmermeister Falko Wolf eine Rede vom Dach, direkt unter dem Richtkranz. Nur eine Handvoll Nöpker durfte zum Zuhören kommen.

Künftig trocken vor der Kapelle

Der Trauerraum wird mit einen überdachten Vorbau vor der doppelflügeligen Eingangstür ergänzt. „Manch ein Gemeindemitglied war in mehreren Vereinen aktiv. Deren Abordnungen brauchen künftig bei schlechtem Wetter nicht mehr im Regen zu stehen“, sagt Wolf. Mitte Juni soll das Gebäude fertig sein. Danach wird das Außengelände um die Kapelle neu gestaltet. Einen entsprechenden Antrag hatte Pastor Uwe Rumberg, Vorgänger von Pastor Heuer, bereits 2017 gestellt. In einem dritten Schritt wird der Friedhof umgestaltet, der Mittelweg wird gepflastert und eine Allee mit kleinkronigen Bäumen angelegt. „Auch das wollen wir noch in diesem Jahr zum Abschluss bringen“, sagt Ortbürgermeister Heinz-Günther Jaster.

Von Susann Brosch