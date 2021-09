Neustädter Land

Wer wird Ortsbürgermeister? In Neustadts Dörfern gibt es noch einiges zu klären. Nur in fünf der 13 Ortschaften stehen die Zeichen klar in eine Richtung: In Bordenau wird Andrea Czernitzki bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag, 2. November, ab 19 Uhr, das Rennen machen – ihre SPD hat sechs der elf Sitze für sich. Ebenso sieht es bei Silvia Lufts CDU in Helstorf aus. Dort werde man den Novembertermin in der Sitzung am 30. September festlegen, sagt Luft.

In Mariensee ist der Abstand noch größer: Dort hat die CDU um Ortsbürgermeister Ulrich Baulain sechs von neun Sitzen inne – er wird in der Sitzung am Donnerstag, 11. November, ab 19.30 Uhr gewählt. Die SPD ist dort mangels Kandidaten gar nicht angetreten. Und auch Stefan Porschas CDU-Mehrheit in Schneeren hält: Die Union besetzt fünf der neun Sitze im Ortsrat, der Ortsrat tagt erstmals am Donnerstag, 11. November, ab 19 Uhr.

In Bevensen dürfte CDU-Ortsbürgermeister Hartmut Evers am Mittwoch, 24. November, klar im Amt bestätigt werden, er hat vier Mitstreiter auf seiner Seite. Die SPD hat dort zwei Sitze erobert, stellt mit Helmut Öhlerking aber nur einen Kandidaten. Der Wahlausschuss entscheidet am Donnerstag, ob der Sitz dann an Einzelbewerberin Katja Gercke gehen kann, Öhlerkings Tochter.

Alles offen in acht Ortsräten

In Otternhagen ist noch alles offen. Sowohl Dieter Jaehnke (SPD) als auch Christine Nothbaum (CDU) wollen Ortsbürgermeister Wilfried Schneider (CDU) beerben. Jaehnkes SPD hat mit vier Sitzen im Ortsrat leichte Vorteile, die CDU kommt nur auf drei Sitze. So können Sven Fachmann und Jürgen Gerisch von den Grünen, Ingo Stöver von der UWG und Stefan Birkner (FDP) am Mittwoch, 24. November, ab 19 Uhr, mit entscheiden, wer sich durchsetzt.

Auch in Mandelsloh ist Heike Stünkel-Rabe (SPD) als Nachfolgerin von Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) nicht gesetzt, obwohl die Sozialdemokraten fünf von elf Sitzen erobert haben. Konstituierende Sitzung dort ist am Donnerstag, 11. November, ab 19.30 Uhr. Bereits in der vergangenen Ratsperiode hatten sich CDU und UWG zusammengetan – jede der beiden Fraktionen hat drei Sitze – aber neben Hahn hat auch Tillmann Zietz (CDU) Interesse an dem Amt.

In Poggenhagen stehen sich Ortsbürgermeisterin Monika Strecker (CDU) und ihr Vorgänger Klaus Hendrian (SPD) mit je vier Sitzen im Rücken gegenüber – dort kann Heino Lohmann (UWG) sich aussuchen, wen er am Mittwoch, 24. November, in der Sitzung ab 19.30 Uhr, unterstützt und so ins Amt bringt.

Auch Ortsbürgermeister Hubert Paschke (CDU) ist in Mardorf noch nicht klar durchmarschiert. Mit vier Sitzen ist seine CDU zwar stärkste Fraktion, sollte die SPD für ihren Kandidaten Jens Tahn aber Bettina Nehmer (FDP) und Sebastian Rabe (UWG) hinter sich bringen, reicht es für einen Wechsel. Konstituierende Sitzung ist dort am Dienstag, 2. November, ab 19.30 Uhr.

Ähnlich sieht es für Heinz-Günter Jaster im Mühlenfelder Land aus: Trotz Stimmenmehrheit kommt seine SPD ebenso wie die CDU um Frank Hahn auf je fünf Sitze, Magdalena Itrich (UWG) obliegt die Partnerwahl für die konstituierende Sitzung am Mittwoch, 3. November, ab 19.30 Uhr.

Auch in Eilvese liegen SPD und CDU mit je vier Sitzen gleich auf – der Grüne Simon Kort kann entscheiden, ob er am Mittwoch, 10. November, ab 20 Uhr, Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker (SPD) oder den CDU-Kandidaten Michael Homann unterstützt.

Drei gegen drei plus eins heißt es in Suttorf. Sollte Elvira Goldmanns SPD den UWG-Kandidaten Christoph Stolle überzeugen, könnte sie theoretisch Ortsbürgermeister Wilhelm Wesemann (CDU) aus dem Amt hebeln. „Wir müssen erstmal alle miteinander sprechen“, sagt sie dazu – außer den beiden Spitzenkandidaten sind alle anderen Mitglieder neu im Ortsrat. Auch der Termin für die konstituierende Sitzung müsse noch bestätigt werden.

Im bunten Neustädter Ortsrat sind noch etliche Konstellationen vorstellbar. CDU und SPD haben je vier Sitze inne, die Grünen drei, die UWG zwei FDP und AfD jeweils einen Sitz. Die meisten Wählerstimmen, nämlich 1390, vereint SPD-Kandidat Matthias Rabe auf sich, es folgt Willi Ostermann (UWG, 1096) und Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy (CDU, 819). Die konstituierende Sitzung beginnt am Mittwoch, 10. November, um 18 Uhr.

Von Von Kathrin Götze