Helstorf

Eine Reihe etabliert sich: Bereits sechs Sommermusiken waren in diesem Jahr im Norden des Neustädter Landes zu erleben, die siebte findet nun am Sonntag, 15. August, ab 17 Uhr wieder in der Helstorfer Kirche statt. Organisator Jan Katzschke kündigt damit die letzte Runde an, jede der drei Kirchen in Helstorf, Mandelsloh und Niedernstöcken wird noch einmal bespielt.

Diesmal stehen die 30 Minuten Musikgenuss wieder ganz im Zeichen des Barock. Um das Jahr 1700 kam die Oboe aus Frankreich nach Deutschland, wie Katzschke berichtet. Eine wichtige Rolle für das Bekanntwerden des Instrumentes hätten die Fürstenhöfe in Celle und Hannover gespielt. Auch in Neustadt müsse es im 18. Jahrhundert wohl Oboisten gegeben haben, meint Katzschke.

Barockmusik-Spezialisten treten auf

Annette Berryman aus Braunschweig spielt auf einer Barock-Oboe in der damaligen Bauweise; begleitet wird sie von Bernward Lohr aus Hannover am Cembalo. Beide zählen zur Spitze der Barockmusik-Spezialisten in Niedersachsen und spielen in renommierten Ensembles wie etwa der Hannoverschen Hofkapelle. Es erklingen Oboensonaten von Georg Philipp Telemann, Francois Couperin und Carl Philipp Emanuel Bach. Außerdem sind zwei Cembalosonaten von Domenico Scarlatti zu hören.

Der Eintritt ist wie immer frei, es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln wie das Tragen eines medizinischen Mund- Nasenschutzes, bis der Sitzplatz eingenommen ist.

Von Kathrin Götze