Eine Menschenkette durch die Marktstraße haben am Montagabend rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration gebildet, zu der die Omas gegen Rechts in Neustadt aufgerufen hatten. Gleichzeitig zogen fast genau so viele „Spaziergänger“ ihre regelmäßige Runde um die Innenstadt.