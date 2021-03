Neustadt

Ihre Präsenzgottesdienste hat die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Neustadt seit Januar wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Doch die Onlineandachten werden gut besucht. Dabei gibt es doppelt so viele Zuschauer wie sonst in der Kirche.

„Viele mögen es, den Gottesdienst am Frühstückstisch oder auch im Schlafanzug zu sehen“, sagt Gisela Sommer. Die Gemeindeleiterin ist begeistert von der Resonanz, die das Angebot erfährt, das doch eigentlich aus der Not heraus geboren wurde. Statt Sonntagfrüh aus dem Haus und in die Kirche zu gehen, wählten sich alle nun online ein. Das, sagt Sommer, wolle die Gemeinde auch dann beibehalten, wenn Präsenz im Kirchenhaus wieder ohne Probleme möglich sei. Dann solle zweigleisig gefahren werden.

Besonders beliebt seien alle Gottesdienste, in denen die Besucher selbst Beiträge leisten könnten. Ein zusätzliches Portal ermögliche es, Fragen auch während der Liturgie zu stellen, auf die dann eingegangen werde. So fühlten sich manche trotz der räumlichen Distanz doch viel näher dran am Gottesdienst und in der vertrauten Gemeinschaft.

Bei den Kindern macht irgendwer immer irgendwas

Wenn Sommer sich an die Anfänge im Januar erinnert, erscheinen sie ihr relativ dilettantisch. Ein engagiertes Technikteam habe das aber wunderbar auf Vordermann gebracht. So gut, dass mittlerweile auch die Kindergottesdienste online laufen. Sonntags um 12 Uhr und für etwa 30 Minuten werden sie live gesendet. „Irgendwer macht irgendwas“, beschreibt sie die Vielfalt: Menschen aus dem Team des Kindergottesdiensts wechselten sich gemeinsam mit ihren Kindern bei der Gestaltung ab.

Wer einen Onlinegottesdienst der Freikirche miterleben möchte, kann eine E-Mail an info@efg-neustadt.de schreiben, um den Link dafür zu erhalten.

Von Beate Ney-Janßen